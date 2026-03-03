Пала Мета: Проблеми са Фејсбуком и Инстаграмом

Извор:
Телеграф
03.03.2026
23:10
Коментари:0
Друштвене мреже компаније Мета тренутно нису доступне, а корисници се жале на проблеме приликом коришћења Фејсбука и Инстаграма.
На удару су и мреже TikTok, Bluesky, CapCut, Goodreads, наводи се на сајту Down detector, а корисници широм свијета имају проблеме у раду, показују подаци са сервиса.
За сада није познат узрок проблема.
