Пала Мета: Проблеми са Фејсбуком и Инстаграмом

Извор:

Телеграф

03.03.2026

23:10

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Друштвене мреже компаније Мета тренутно нису доступне, а корисници се жале на проблеме приликом коришћења Фејсбука и Инстаграма.

На удару су и мреже TikTok, Bluesky, CapCut, Goodreads, наводи се на сајту Down detector, а корисници широм свијета имају проблеме у раду, показују подаци са сервиса.

За сада није познат узрок проблема.

Тагови :

Facebook

Инстаграм

Tik Tok

Meta

