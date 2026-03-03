Logo
Вечерас је "крвави Мјесец" - призор који нећемо видјети до 2028.

03.03.2026

15:54

Коментари:

0
Крвави Мјесец на небу
Фото: Griffin Wooldridge/Pexels

Током ове појаве Месец поприма тамноцрвену или наранџасту нијансу јер Земља привремено заклања део Сунчеве светлости коју Месец иначе рефлектује. Ово је уједно и посљедње потпуно помрачење све до 2028. године, пише Н1.

Зашто Месец поприма црвену боју?

Потпуно помрачење Мјесеца може се догодити искључиво за време пуног Месеца, када се Земља поравна тачно између Сунца и Месеца. Ефекат „крвавог Месеца“ настаје када Земљина пуна сенка, односно умбра, у потпуности прекрије Месец.

Ипак, дио Сунчеве свјетлости пролази кроз Земљину атмосферу. Тада се краће таласне дужине, попут плаве свјетлости, распршују, док дуже – црвена и наранџаста – допиру до Месеца и обасјавају његову површину. Што је у атмосфери више прашине и честица, црвена нијанса је интензивнија.

Гдје ће бити видљиво?

Ова астрономска појава неће бити видљива из Европе и Африке. Најбоље услове за посматрање имаће становници Сјеверне и Јужне Америке, дијелова источне Азије, пацифичког региона и Аустралије. Фаза потпуног помрачења трајаће нешто мање од сат времена, док ће црвенкасти сјај потрајати и дуже.

Када је наредна прилика?

Иако ће на ново потпуно помрачење требати сачекати, дјелимична помрачења Мјесеца дешавају се чешће. Настају када је Мјесец пун, али Земља није потпуно поравната између њега и Сунца. Наредно делимично помрачење очекује се крајем августа ове године и, за разлику од вечерашњег, биће видљиво и из Европе. За посматрање нису потребни посебни инструменти – довољно је изаћи напоље и погледати према ноћном небу.

Krvavi mjesec

Коментари (0)
