Вечерас је "крвави Мјесец" - призор који нећемо видјети до 2028.

03.03.2026
15:54
Коментари:0
Током ове појаве Месец поприма тамноцрвену или наранџасту нијансу јер Земља привремено заклања део Сунчеве светлости коју Месец иначе рефлектује. Ово је уједно и посљедње потпуно помрачење све до 2028. године, пише Н1.
Потпуно помрачење Мјесеца може се догодити искључиво за време пуног Месеца, када се Земља поравна тачно између Сунца и Месеца. Ефекат „крвавог Месеца“ настаје када Земљина пуна сенка, односно умбра, у потпуности прекрије Месец.
Ипак, дио Сунчеве свјетлости пролази кроз Земљину атмосферу. Тада се краће таласне дужине, попут плаве свјетлости, распршују, док дуже – црвена и наранџаста – допиру до Месеца и обасјавају његову површину. Што је у атмосфери више прашине и честица, црвена нијанса је интензивнија.
Ова астрономска појава неће бити видљива из Европе и Африке. Најбоље услове за посматрање имаће становници Сјеверне и Јужне Америке, дијелова источне Азије, пацифичког региона и Аустралије. Фаза потпуног помрачења трајаће нешто мање од сат времена, док ће црвенкасти сјај потрајати и дуже.
Иако ће на ново потпуно помрачење требати сачекати, дјелимична помрачења Мјесеца дешавају се чешће. Настају када је Мјесец пун, али Земља није потпуно поравната између њега и Сунца. Наредно делимично помрачење очекује се крајем августа ове године и, за разлику од вечерашњег, биће видљиво и из Европе. За посматрање нису потребни посебни инструменти – довољно је изаћи напоље и погледати према ноћном небу.
Хроника
2 ч2
Република Српска
2 ч3
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч0
Наука и технологија
5 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
22 ч0
Најновије
Најчитаније
18
02
17
58
17
50
17
49
17
42
Тренутно на програму