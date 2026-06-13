Трамп: Убијен "Нињо Гереро"

Аутор:АТВ
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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је у америчком ваздушном нападу у Венецуели убијен наводни вођа криминалне организације Трен де Арагва, Хектор Растенфорд Гереро Флорес, познат као "Нињо Гереро".
Доналд Трамп је у објави на својој друштвеној мрежи Truth Social навео да је Јужна команда САД извела "брз и смртоносан напад", у операцији која је, према његовим ријечима, спроведена у блиској координацији са венецуеланским властима.
- Терористи Трен де Арагве више немају сигурно уточиште у Венецуели нити било гдје другдје и, под мојим руководством, пронаћи ћемо те зле убице и вође нарко-картела било кад, било гдје, и послати их у дубине пакла, гдје и припадају - написао је Трамп.
Амерички министар одбране Пит Хегсет рекао је да је напад изведен раније ове недјеље на комплекс повезан са бандом Трен де Арагва у Венецуели, пренио је Си-Би-Ес.
Министарство комуникација Венецуеле потврдило је да је Гереро Флорес убијен у заједничкој операцији америчких и венецуеланских безбједносних снага усмјереној против организованог криминала у држави Боливар.
Према наводима америчких власти, Гереро Флорес је био тражени бјегунац против којег је прошле године подигнута оптужница у Њујорку због рекетирања, завјере ради пружања материјалне подршке терористима и трговине кокаином.
Стејт департмент је за информације које би довеле до његовог хапшења нудио награду од пет милиона долара.
Савезни тужиоци тврде да је Гереро Флорес више од деценије предводио Трен де Арагву, организацију која је од затворске банде прерасла у међународну криминалну мрежу присутну широм америчког континента.
Оптужен је за трговину дрогом и људима, изнуде и друга тешка кривична дјела.
Гереро Флорес је раније више пута боравио у затвору Токорон у Венецуели, одакле је, према наводима тужилаштва, управљао активностима банде.
Последњи пут је побјегао 2023. године и од тада је био у бјекству.
Операција је услиједила неколико мјесеци након промјене власти у Венецуели и свргавања бившег предсједника Николаса Мадура, који се суочава са оптужбама америчких тужилаца за трговину наркотицима и повезаност са криминалним групама, укључујући Трен де Арагву.
Трампова администрација је раније означила Трен де Арагву као страну терористичку организацију и појачала активности против те групе, за коју тврди да представља озбиљну безбједносну претњу Сједињеним Америчким Државама.
Међутим, поједини амерички обавештајни извештаји оспоравали су тврдње да венецуеланска влада директно руководи активностима те организације.
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