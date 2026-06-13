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Невријеме направило хаос: Урушио се шатор током службе, једна особа погинула, 22 повријеђене

Аутор:

АТВ
13.06.2026 08:15

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Невријеме направило хаос: Урушио се шатор током службе, једна особа погинула, 22 повријеђене
Фото: Fox 5

Једна особа је погинула, а 22 су повријеђене када се срушио велики шатор током црквене службе на отвореном у мјесту Монета у америчкој савезној држави Вирџинији, саопштиле су локалне власти.

Власти су саопштиле да је непосредно прије несреће подручје захватило снажно невријеме праћено обилним падавинама, грмљавином и јаким вјетром, што је довело до урушавања шатора, преноси Срна.

Према наводима округа БедФорд, 11 повријеђених превезено је у локалне болнице, док је још 11 особа збринуто на лицу мјеста због лакших повреда.

Инцидент се догодио синоћ у цркви Ист Лејк Комјунити током обележавања 20. годишњице постојања заједнице, пренио је АБЦ.

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Тагови :

Црква

Америка

несрећа

срушио се шатор

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