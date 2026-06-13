Невријеме направило хаос: Урушио се шатор током службе, једна особа погинула, 22 повријеђене

Аутор:АТВ
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Једна особа је погинула, а 22 су повријеђене када се срушио велики шатор током црквене службе на отвореном у мјесту Монета у америчкој савезној држави Вирџинији, саопштиле су локалне власти.
Власти су саопштиле да је непосредно прије несреће подручје захватило снажно невријеме праћено обилним падавинама, грмљавином и јаким вјетром, што је довело до урушавања шатора, преноси Срна.
🇺🇸 Tragic tent collapse at a Virginia church service kills one and injures 22.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026
Strong winds from a storm brought it down Friday night in Bedford County.
EastLake Community Church was celebrating its 20th anniversary outdoors.
Source: Fox 5 / Writer: Lucas pic.twitter.com/Y9Kyocp9Oz
Према наводима округа БедФорд, 11 повријеђених превезено је у локалне болнице, док је још 11 особа збринуто на лицу мјеста због лакших повреда.
Инцидент се догодио синоћ у цркви Ист Лејк Комјунити током обележавања 20. годишњице постојања заједнице, пренио је АБЦ.
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