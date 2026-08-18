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Под контролом сва жаришта пожара у Црној Гори

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 09:09

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Пожар у Херцег Новом се приближио кућама.
Фото: 192_rs/Instagram/Screenshot

Сва жаришта пожара у Црној Гори су под контролом, саопштено је из црногорског МУП-а.

Према полицијским наводима, ноћ је протекла мирно, док су ватрогасци дежурали на пожариштима, пренио је портал Вијести.

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Локализован је и пожар који је јуче поподне букнуо надомак Вирпазара, због чега је скоро два сата био обустављен саобраћај на прузи између Бара и Подгорице.

У гашењу пожара помагали су и ватрогасци из Берана, који су из угроженог подручја евакуисали жену и дијете.

(Срна)

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Тагови :

Црна Гора

пожар

Ватрогасци

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