Под контролом сва жаришта пожара у Црној Гори

Аутор:АТВ редакција
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Сва жаришта пожара у Црној Гори су под контролом, саопштено је из црногорског МУП-а.
Према полицијским наводима, ноћ је протекла мирно, док су ватрогасци дежурали на пожариштима, пренио је портал Вијести.
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Локализован је и пожар који је јуче поподне букнуо надомак Вирпазара, због чега је скоро два сата био обустављен саобраћај на прузи између Бара и Подгорице.
У гашењу пожара помагали су и ватрогасци из Берана, који су из угроженог подручја евакуисали жену и дијете.
(Срна)
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