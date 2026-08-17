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Пољакиња приведена због сумње да је изазвала пожаре на подручју Задра

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 14:38

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Након што су у недјељу ухапшене четири особе због сумње у изазивање пожара на подручју Задра, данас је једна од њих приведена у полицију.

Ријеч је о 33-годишњој Пољакињи, која је заједно с тројицом мушкараца, хрватских држављана, према ранијем договору, у петак и суботу 14. и 15. августа намјерно изазивала пожаре на десетак локација.

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"Четворка је подметнула пожаре на градском предјелу Били Бриг те на подручју Земуника Доњег, Галовца, Доњих Биљана, Запужана, Земуника, Заграда, Лишана Тињских, Шкабрње и Бенковца", преноси загребачки Т-портал.

Увиђајима утврђено да је у пожару на Билом Бригу у потпуности изгорјело возило 53-годишњака, док су у пожару на подручју између Шкабрње и Земуника Доњег у маслинику 48-годишњег власника изгорјела 43 стабла маслина.

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Тагови :

хапшење

пожар

Задар

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