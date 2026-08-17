Ескорт дама убила моћног руског команданта

Аутор:АТВ редакција
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Руска ескорт дама Маргарита Реут (32) ухапшена је због сумње да је извела атентат на високорангираног официра руске Црноморске флоте Роберта Шагејева, који је погинуо када је експлодирала бомба постављена у канти за смеће.
Реут је ухапшена у Севастопољу на Криму након експлозије у којој је страдао 49-годишњи Шагејев, човјек кога су украјинске власти тражиле због велеиздаје. Према наводима које преноси "Њујорк пост", напад је наводно изведен по налогу Кијева.
Шагејев је страдао на лицу мјеста. Силазио је низ степенице када је експлодирала канта за смеће која се налазила у његовој непосредној близини.
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У питању је официр са контроверзном прошлошћу још из времена руске анексије Крима 2014. године. Шагејев је претходно командовао украјинским бродом "Запорожје", једином украјинском подморницом у вријеме руске операције на Криму. Тада је тврдио да ће његова јединица пружати отпор до самог краја, али је касније предао брод и прешао на руску страну.
Годинама касније постао је мета напада за који руска страна тврди да иза њега стоји украјинска обавјештајна служба.
Према писању руских медија, Маргарита Реут признала је кривицу, након чега јој је одређен притвор због оптужбе за "тероризам који је довео до смрти".
Посебну пажњу изазвала је њена реакција током испитивања. Када су је наводно питали да ли жали због убиства Шагејева, кратко је одговорила:
"Не".
Руски медији такође тврде да је након атентата намјеравала да побјегне из земље.
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Реут је, према доступним информацијама, водила необичан живот. Поред тога што је радила као ескорт дама, наводно се бавила и биологијом и производњом вагиналета са цвјетним аромама.
Рођена је у Јарослављу, граду удаљеном око 260 километара сјевероисточно од Москве. Једно вријеме живјела је и у Сочију, познатом руском љетовалишту на Црном мору, а често је посјећивала и Крим.
За сада није познато када је и на који начин наводно почела да сарађује са украјинском обавјештајном службом.
Међутим, Реут је и раније долазила у сукоб са руским властима. У јулу 2025. године била је ухапшена због инцидента у возу, након што су се појавиле информације о нападу украјинског дрона на жељезничку станицу у Ростовској области.
Тада је, према наводима медија, узвикивала:
"Руси, тако вам и треба!".
Случај сада привлачи велику пажњу у Русији, не само због начина на који је атентат изведен већ и због профила осумњичене и чињенице да је жртва некада била украјински официр који је 2014. прешао на руску страну.
Уколико буде проглашена кривом за напад, Маргарита Реут би, према писању руских медија које преноси "Њујорк пост", могла да буде осуђена на чак 30 година затвора.
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