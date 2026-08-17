Лавров загрмио: Јапан је претјерао

Аутор:АТВ редакција
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Јапанске колеге сада покушавају да међународно право прекроје према себи и према Сједињеним Америчким Државама, што изазива забринутост, нагласио је шеф руске дипломатије.
Наше јапанске колеге, наши сусједи, прешли су границу пристојности својим потпуно неприхватљивим изјавама да предсједник Русије не може да посјећује било који дио територије Руске Федерације, изјавио је на конференцији за новинаре министар спољних послова Русије Сергеј Лавров.
Шеф руске дипломатије је напоменуо да увијек са собом носи Повељу УН и да му је сада добро дошла.
"Јапан је такође чланица УН, али је у почетку у истој тој Повељи био означен као непријатељска држава. А Уједињеним нацијама се придружио тек када је већ прошао пут искупљења кривице за своју милитаристичку политику геноцида над многим народима", истакао је Лавров.
Додао је да, приступивши Организацији уједињених нација, потписавши и ратификујући Повељу УН, Јапан признаје принципе тог документа у њиховој цјелокупности и у свој њиховој међусобној повезаности.
Додао је да се нада да су Повељу УН у цијелости прочитале „наше јапанске комшије“ прије њене ратификације, као и да су прочитале члан 7, који гласи да та Повеља не спречава примјену мјера које су, као посљедица Другог свјетског рата, предузеле или су одобрене против било које државе која је током Другог свјетског рата била непријатељ било које државе потписнице те Повеље.
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Према мишљењу Лаврова, овдје чак нема ни о чему да се говори.
"Ако јапанске колеге сада покушавају да међународно право прекроје према себи и према Сједињеним Америчким Државама, са којима су у блиском савезништву, ако покушавају да избјегну историјску одговорност за оно што су починили и сада крше свој Устав, барем је тако најављено, као и три ненуклеарна принципа, док војска већ покушава да спроводи активности у иностранству, што је до сада било забрањено Уставом, то, наравно, изазива велику забринутост", поручио је.
Како је напоменуо Лавров, ако Јапан од ове своје отворено агресивне, милитаристичке линије жели да скрене пажњу таквим насртајима на Руску Федерацију, "оптужујући нас за кршење међународног права, онда бих им посавјетовао да се боље позабаве сопственим стварима", додавши да их код куће имају преко главе.
Што се тиче руских амбасадора, амбасадор Русије је позван у Министарство спољних послова Јапана, гдје му је уручен овај протест.
"Када смо сазнали како су госпођа Такаичи и њен министар спољних послова квалификовали посјету нашег предсједника сопственој земљи, сопственим грађанима, ми смо одмах позвали јапанског амбасадора. Из амбасаде су нам то некако нејасно објаснили: најприје су се збунили, а потом рекли да он неће моћи ни у петак, 14. августа, ни у понедјељак, 17. августа, односно данас, јер наводно није у Москви или се не осјећа добро. Ми то до краја нисмо разумјели", нагласио је шеф руске дипломатије.
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Истакао је да то изазива чуђење, јер је амбасадор познат по својој незаустављивој енергији.
"Дошао је овамо прије неколико година и стално је негдје активан, покушава да се с неким сретне. Недавно је, без договора, чак и без обавјештавања нашег министарства, довео некакву делегацију пословних људи, при чему није било јасно ни с каквим дневним редом су дошли, ни с ким је планирао да се састану. Али су се на крају с њима ипак састали представници нашег министарства", напоменуо је Лавров.
Додао је да је јапански амбасадор у Русији свакако позван у МСП Русије и да треба да дође да поразговарају о понашању јапанског руководства након посјете руског предсједника Владимира Путина, као и о томе како амбасадор треба да обавља свој посао у земљи-домаћину, поштујући њене законе.
Подсјетимо, предсједник Русије Владимир Путин први пут је прошле недјеље допутовао на Курилска острва, што је изазвало бурну реакцију у Токију.
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Министарство спољних послова Јапана изразило је протест због посјете предсједника Руске Федерације Владимира Путина Итурупу, који Токио, заједно са још три острва јужних Курила, сматра својом територијом, иако су она ушла у састав СССР-а након Другог свјетског рата, док је, према ставу Москве, суверенитет Руске Федерације над њима неспоран.
(РТ Балкан)
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