Хорор у популарном љетовалишту: Убијени трудница и њен син

Аутор:АТВ редакција
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Стравичан напад догодио се у познатом туристичком подручју на југу Шпаније. У пуцњави су погинуле три особе из исте породице, још двије су рањене.
Полиција трага за нападачима и испитује могућност обрачуна између кланова.
Трудница и њено дијете убијени су у пуцњави у којој су страдале три особе, након што су двојица мушкараца отворила ватру у шпанском туристичком летовалишту.
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Двојица маскираних мушкараца стигла су у недјељу увече на моторима и отворила ватру на неколико чланова исте породице која је боравила у Коста де ла Лузу.
Мајка, њен малољетни син и његова бака по мајци страдали су на мјесту стравичног злочина у мјесту Ел Росо, недалеко од јужне границе Шпаније са Португалијом.
Локална полиција потврдила је да су у унакрсној ватри погођене још двије особе, од којих је једна превезена у болницу у "тешком стању".
Тијела жртава остала су на улици све док судија није стигао и одобрио њихов транспорт у Институт за судску медицину у главном граду провинције Уелва, гдје ће бити обављене обдукције.
Полиција је саопштила да први резултати истраге указују на то да би пуцњава могла бити посљедица "обрачуна" кланова.
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Језиве фотографије, за које се тврди да су их направили мјештани и туристи прије него што су уклоњене, почеле су да се појављују на друштвеним мрежама.
За сада нико није ухапшен, али је смртоносни инцидент повезан са претходном пуцњавом која се догодила у Уелви у септембру 2024. године, када је једна особа убијена, а двије рањене.
Према локалним медијима, троје људи који су синоћ убијени били су сестра, мајка и нећак мушкарца који је ухапшен због пуцњаве из 2024. године, пише "Дејли Мејл".
Он је ухапшен у Хихону на сјеверу Шпаније, након што је био у бјекству, и одређен му је притвор до почетка суђења.
Наводно је неколико рођака осумњиченог, међу којима су, како се вјерује, биле и синоћње жртве, након претходног злочина преселило из главног града провинције у Ислу Кристину.
Истрагу о смртоносној пуцњави води Цивилна гарда.
Исла Кристина, једна од најважнијих рибарских лука на југу Шпаније, позната је по плажама са финим пијеском. Најближи аеродроми су Фаро на португалском Алгарвеу, удаљен око 40 миља, и Севиља, удаљена око 80 миља.
"Јуче око 22 часа, у граду Исла Кристина, особе које су се налазиле на мотоциклу отвориле су ватру на неколико људи који су се налазили на јавном мјесту, при чему су три особе погинуле, а двије су повријеђене, од којих је једна у тешком стању", навели су из полиције.
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Како наводе, први подаци из истраге указују на то да би могло бити ријеч о обрачуну између чланова различитих кланова, иако ниједна претпоставка није искључена.
"Цивилна гарда покренула је велику безбједносну операцију и потрагу за наводним починиоцима. Све информације могу се доставити повјерљиво", додали су, преноси "Информер".
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