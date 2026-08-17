Аутор:АТВ редакција
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Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије, упоредила је шефицу европске дипломатије Кају Калас са ликом из "Чебурашке", старицом Шапокљак, која је сматрала да се "добрим дјелима не може стећи слава", преносе РИА Новости.
У разговору за "КП.РУ", Захарова је прокоментарисала изјаву Каласове да се припрема најобимнији пакет санкција ЕУ Русији од 2022. године.
"По истом принципу живјела је и Шапокљак: 'Ко људима помаже, тај узалуд троши вријеме – добрим дјелима се не може стећи слава'", нагласила је Захарова.
У Москви су више пута истицали да санкциони притисак није остварио циљеве које је Запад поставио.
Предсједник Русије Владимир Путин је политику обуздавања и слабљења Русије називао дугорочном стратегијом западних земаља, истичући да су санкције нанијеле озбиљан ударац свјетској економији. Руске власти су наглашавале да ограничења прије свега наносе штету европској економији, преноси РТ Балкан.
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