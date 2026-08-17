Страдао током одмора у Грчкој: Алекси (17) није било спаса, мајка га нашла мртвог

Аутор:АТВ редакција
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Алекс Meки (17) из Ирске, трагично је страдао током одмора у Грчкој када га је током туширања убила струја!
Трагедија се догодила 9. августа, неколико дана након што је Алекс са породицом стигао на мало грчко острво Кимолос.
Како преноси Гуардиан, тинејџер је са породицом боравио у више од 50 година старој каменој кући. Његова мајка је пореклом са острва, а породица је тамо редовно проводила одморе и често одсједала у истој кући.
Према информацијама листа, тинејџер је ушао да се купа и пружио је руку да узме туш. Убрзо након тога се срушио. Алекси није било спаса. Каснија обдукција показала је да је 17-годишњак преминуо од струјног удара.
И његова мајка је, према ријечима љекара са острва, осјетила електрично пражњење када је покушала да провјери шта се догодило њеном сину. Љекар је за грчку телевизију рекао да јој је савјетовао да одмах искључи струју у кући.
Грчка полиција сада покушава да утврди како је дошло до несреће. Према писању медија, у фокусу истраге су електричне инсталације у кући и бојлер.
Објекат је запечаћен, а независни стручњак требало би да провјери инсталације. Истражитељи испитују и да ли је у електричном ормарићу можда недостајао важан заштитни уређај. Породица је најавила да ће предузети правне кораке.
Пажњу на Кимолосу привукао је и још један детаљ. Градоначелник острва по занимању је електричар и, према писању "Гуардиана", управо је он 2024. године потписао сертификат за електричне инсталације у тој кући. И та околност сада се провјерава.
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Градоначелник је након трагедије изразио дубоку потресеност. На острву са мање од 1.000 становника смрт тинејџера изазвала је велику жалост.
У свом родном Корку Алекс је важио за изузетно талентованог ученика. Заједно са двојицом школских другова развио је комуникациони систем намијењен особама са невербалним аутизмом. За тај пројекат група је већ добила неколико награда.
"Веома је тужно што је неко у тим годинама морао да изгуби живот на овако трагичан начин", рекао је ирски политичар Колм Бурк за "Гардијан".
Алекс је, како је истакао, имао цијели живот пред собом. Сада би истрага и вјештачење требало да утврде како је 17-годишњак страдао у кући за одмор коју је његова породица годинама изнајмљијвала.
(Телеграф)
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