Трамп издао хитну наредбу

Аутор:АТВ редакција
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Амерички председник Доналд Трамп изјавио је да је наложио министру одбране Питу Хегсету да "значајно смањи заједничке војне вјежбе" са Јужном Корејом, као узвратну меру зато што та земља није хтела да се придружи САД у "денуклеризацији" Ирана, односно сукобу који је почео крајем фебруара.
"На основу мог веома доброг односа са Ким Џонг Уном из Сјеверне Кореје, нисам задовољан чињеницом да су Сједињене Државе одавно пристале да учествују у заједничким војним вежбама са Јужном Корејом. Ове вежбе нису само скупе, јер већи део тих трошкова сносе САД (као и обично!), већ шаљу сигнал који је потпуно неприкладан и непријатељски настројен земљи која, све док је Доналд Џ. Трамп председник, није представљала претњу и била је пуна поштовања", рекао је Трамп у објави на својој мрежи.
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Трамп је казао да је из тог разлога, и на основу чињенице да је прекасно за отказивање - наложио Питу Хегсету да значајно смањи заједничке војне вјежбе са Јужном Корејом.
Недавно сам питао предсједника Јужне Кореје да ли би жељели да нам се придруже у денуклеаризацији Исламске Републике Иран, а они су рекли: "не, хвала" - казао је Трамп.
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