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Трамп издао хитну наредбу

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 07:42

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Предсједник САД Доналд Трамп разговара са новинарима док излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у савезној држави Мериленд, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.*
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Амерички председник Доналд Трамп изјавио је да је наложио министру одбране Питу Хегсету да "значајно смањи заједничке војне вјежбе" са Јужном Корејом, као узвратну меру зато што та земља није хтела да се придружи САД у "денуклеризацији" Ирана, односно сукобу који је почео крајем фебруара.

"На основу мог веома доброг односа са Ким Џонг Уном из Сјеверне Кореје, нисам задовољан чињеницом да су Сједињене Државе одавно пристале да учествују у заједничким војним вежбама са Јужном Корејом. Ове вежбе нису само скупе, јер већи део тих трошкова сносе САД (као и обично!), већ шаљу сигнал који је потпуно неприкладан и непријатељски настројен земљи која, све док је Доналд Џ. Трамп председник, није представљала претњу и била је пуна поштовања", рекао је Трамп у објави на својој мрежи.

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Трамп је казао да је из тог разлога, и на основу чињенице да је прекасно за отказивање - наложио Питу Хегсету да значајно смањи заједничке војне вјежбе са Јужном Корејом.

Недавно сам питао предсједника Јужне Кореје да ли би жељели да нам се придруже у денуклеаризацији Исламске Републике Иран, а они су рекли: "не, хвала" - казао је Трамп.

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Јужна Кореја

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