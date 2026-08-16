Аутор:АТВ редакција
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Ослобађање насеља Кудијевка у Харковској области практично отвара пут ка Харкову дуж магистрале Е-105, саопштили су руски безбједносни извори.
"Овај дио фронта Кудијевка–Козача Лопањ, практично представља капију ка Харкову, јер најкраћи пут до регионалног центра води управо магистралом Е-105", навели су извори, преносе "Новости".
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Министарство одбране Русије саопштило је данас, 16. августа, да су Кудијевку ослободиле јуришне јединице 11. армијског корпуса групе снага "Сјевер".
Према наводима руских извора, украјинске снаге су претходног дана покушале да потисну руске војнике из Кудијевке ангажовањем јуришне групе 3. батаљона 58. Посебне моторизоване пешадијске бригаде Оружаних снага Украјине.
Наводи се да су украјински војници том приликом ликвидирани дејством руских снага.
Према истим изворима, заузимање Кудијевке не само да проширује безбједносни појас дуж руске границе већ представља и важну етапу у борбама за Козачу Лопањ, некадашњи велики логистички центар украјинских снага на сјеверу Харковске области.
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Како би обезбиједиле источни бок јуришних јединица које воде борбе за Козачу Лопањ, руским снагама, према наводима извора, предстоје и борбе за села Гоптовка и Бугајевка, која се граниче са Кудијевком и која је 58. бригада украјинске војске, како се тврди, претворила у јединствено утврђено подручје.
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