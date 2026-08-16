Минић: Невесињска олимпијада чува традицију дугу 151 годину

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас Братачки луг у Невесињу, гдје се одржавају витешке игре и коњске трке, завршна манифестација 151. Невесињске олимпијаде.
Минић је том приликом разговарао са мјештанима Невесиња и пријатељима из Ловачког удружења, те обишао сва борилишта.
Премијер Српске истакао је да је веома значајно што се ова манифестација одржава толико година, чувајући традицију и окупљајући велики број учесника и посјетилаца.
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"Велика је ствар што Невесиње успијева да сачува традицију и дух Невесињске олимпијаде", рекао је Минић.
Братачки луг су са премијером посјетили и министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић, начелник општине Невесиње Миленко Авдаловић, те посланици у Народној скупштини Српске Илија Таминџија и Милица Ијачић.
Невесињска олимпијада је више од традиције, то је дио идентитета, мјесто гдје се више од 150 година чувају витештво, обичаји и дух спортског надметања.— Саво Минић (@minic_savo) August 16, 2026
Наша је обавеза да Невесињска олимпијада се одржава на нивоу који заслужују Невесињци, Херцеговци и сви људи који је више од… pic.twitter.com/7X3ZSFQr4p
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