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Минић: Невесињска олимпијада чува традицију дугу 151 годину

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 17:07

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Минић на Невесињској олимпијади
Фото: Screenshot / X

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас Братачки луг у Невесињу, гдје се одржавају витешке игре и коњске трке, завршна манифестација 151. Невесињске олимпијаде.

Минић је том приликом разговарао са мјештанима Невесиња и пријатељима из Ловачког удружења, те обишао сва борилишта.

Премијер Српске истакао је да је веома значајно што се ова манифестација одржава толико година, чувајући традицију и окупљајући велики број учесника и посјетилаца.

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"Велика је ствар што Невесиње успијева да сачува традицију и дух Невесињске олимпијаде", рекао је Минић.

Братачки луг су са премијером посјетили и министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић, начелник општине Невесиње Миленко Авдаловић, те посланици у Народној скупштини Српске Илија Таминџија и Милица Ијачић.

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Тагови :

Саво Минић

Невесиње

Невесињска олимпијада

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