Logo

Хеликоптер избацио 50 тона воде: Вјетар отежава гашење пожара код Невесиња

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 20:50

Коментари:

0
Пожар код Невесиња
Фото: АТВ

На пожариште у невесињском селу Хумчани данас је хеликоптер Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске избацио 50 тона воде, речено је Срни у МУП-у Српске.

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске и данас су били ангажовани у Невесињу на захтјев Цивилне заштите Српске.

Појачан вјетар у поподневним часовима додатно је отежавао гашење.

Гашење пожара реализује се у садејству са припадницима Ватрогасне јединице Невесиње и Републичке управе цивилне заштите.

Гашење пожара из ваздуха биће настављено и сутра ујутро, а хеликоптер ће по потреби остати у Невесињу до даљег.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Невесиње

МУП Републике Српске

Хеликоптер

Коментари (0)

Више из рубрике

Туристи у Приједору

Градови и општине

Приједор биљежи све већи број страних туриста

10 ч

0
Без струје остаје 4.500 потрошача

Градови и општине

Без струје остаје 4.500 потрошача

14 ч

0
Стабилнија ситуација на пожариштима у Невесињу

Градови и општине

Стабилнија ситуација на пожариштима у Невесињу

14 ч

0
Организациони секретар СНСД Игор Додик и генерални секретар Срђан Амиџић одржали су састанак са руководством и члановима Општинског одбора СНСД Дрвар,.

Градови и општине

Игор Додик и Срђан Амиџић разговарали са руководством ОО СНСД Дрвар

16 ч

2

  • Најновије

22

36

Огорчење Бањалучана расте: Ако не дође вода данас, пакујем дјецу...

22

21

Повријеђен брачни пар у тешкој несрећи

22

15

Паклено: Ово је данас био најтоплији град у БиХ

21

57

Студент копао септичку и нашао злато вриједно милионе - ВИДЕО

21

48

Драма у Синсинатију: Новак Ђоковић повраћао усред меча

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима