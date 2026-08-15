Хеликоптер избацио 50 тона воде: Вјетар отежава гашење пожара код Невесиња

Аутор:АТВ редакција
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На пожариште у невесињском селу Хумчани данас је хеликоптер Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске избацио 50 тона воде, речено је Срни у МУП-у Српске.
Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске и данас су били ангажовани у Невесињу на захтјев Цивилне заштите Српске.
Појачан вјетар у поподневним часовима додатно је отежавао гашење.
Гашење пожара реализује се у садејству са припадницима Ватрогасне јединице Невесиње и Републичке управе цивилне заштите.
Гашење пожара из ваздуха биће настављено и сутра ујутро, а хеликоптер ће по потреби остати у Невесињу до даљег.
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