Игор Додик и Срђан Амиџић разговарали са руководством ОО СНСД Дрвар

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Организациони секретар СНСД Игор Додик и генерални секретар Срђан Амиџић одржали су састанак са руководством и члановима Општинског одбора СНСД Дрвар, на којем је разговарано о раду одбора, положају Срба у Федерацији БиХ и предстојећим активностима.
"Положај Срба у ФБиХ једно је од важних питања којима смо посвећени, а наши одбори на терену представљају важну спону са људима и њиховим свакодневним потребама", објављено је на званичној Фејсбук страници ове странке.
Током сусрета је истакнуто да Општински одбор СНСД Дрвар чине вриједни, способни и посвећени људи, спремни да раде за интересе свог народа и развој своје локалне заједнице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Србија
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Градови и општине
2 ч1
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
18 ч0
Градови и општине
18 ч0
Најновије
14
50
14
49
14
35
14
26
14
23
Тренутно на програму