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Игор Додик и Срђан Амиџић разговарали са руководством ОО СНСД Дрвар

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 13:53

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Организациони секретар СНСД Игор Додик и генерални секретар Срђан Амиџић одржали су састанак са руководством и члановима Општинског одбора СНСД Дрвар,.
Фото: Уступљена фотографија

Организациони секретар СНСД Игор Додик и генерални секретар Срђан Амиџић одржали су састанак са руководством и члановима Општинског одбора СНСД Дрвар, на којем је разговарано о раду одбора, положају Срба у Федерацији БиХ и предстојећим активностима.

"Положај Срба у ФБиХ једно је од важних питања којима смо посвећени, а наши одбори на терену представљају важну спону са људима и њиховим свакодневним потребама", објављено је на званичној Фејсбук страници ове странке.

Током сусрета је истакнуто да Општински одбор СНСД Дрвар чине вриједни, способни и посвећени људи, спремни да раде за интересе свог народа и развој своје локалне заједнице.

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Подијели:

Тагови :

Дрвар

Душица Рунић

Срђан Амиџић

Игор Додик

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