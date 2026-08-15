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Епидемија еболе расте најбрже до сада: Вирус односи један људски живот сваких 30 минута

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 15:03

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Здравствени радник у заштитној опреми шета центром за лијечење еболе у ​​Бунији, Конго, понедјељак, 10. августа 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Замјеник генералног секретара УН за хуманитарна питања Том Флечер изјавио је да епидемија еболе у Демократској Републици Конго побјеђује.

"Не смијемо да дозволимо да вирус надвлада наш одговор. Ова епидемија расте најбрже до сада. Доктор Тедрос Адханом Гебрејесус из Свјетске здравствене организације упозорио је да ће ова епидемија постати најсмртоноснија јер односи један људски живот сваких 30 минута", упозорио је Флечер у тексту објављеном на веб-сајту Канцеларије УН за координацију хуманитарне помоћи.

Он је потврдио да је предсједавао ургентном састанку Међуагенцијског сталног комитета УН, гдје је постигнут договор да се драстично убрза заједнички одговор.

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"Наш виши координатор за еболу је распоређен да побољша координацију, а међународни донатори су нас подржали са готово 300 милиона долара. Данас издвајамо додатних 30,5 милиона долара од Централног фонда УН за ванредне ситуације", навео је Флечер.

Према његовим ријечима, додатних 20 професионалаца распоређено је у ДР Конгу на прве линије борбе против смртоносног вируса.

(Срна)

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Тагови :

ДР Конго

Ебола вирус

ебола

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