Купили половну кухињу и у ладици нашли хрпу пара: Не могу спавати

Аутор:АТВ редакција
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Једна хрватска породица у Њемачкој купила је половну кухињу за 900 евра, а потом у њој пронашла 24.000 евра у готовини, што је отворило питање требају ли новац вратити старијој продавачици.
Жена која је причу објавила на друштвеним мрежама каже да је новац очигледно годинама био скривен на том мјесту.
Продавачица је старија госпођа која се сели у дом, па је сасвим могуће да је заборавила гдје је ставила уштеђевину.
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И ту почиње мука. Супруг сматра да су кухињу платили и да је све што је у њој сада њихово. Она, међутим, не може спавати. Највише ју мучи мисао да би та старија жена могла мислити како је изгубила животну уштеђевину.
"Бисте ли вратили цијели износ, чак и ако вам је новац потребан?", упитала је људе у групи "Живот у Њемачкој".
Одговори су се подијелили. Једни без размишљања кажу да треба вратити.
"Поштење је врлина", написао је неко.
Други су ишли у смјеру "врати омотницу и готово“.
Било је и оних који су се нашалили да им се такве ствари догађају сваке седмице и да у ладицама редовно налазе десетине хиљада евра. Један је само написао: "Своје не дамо, туђе нећемо".
Међутим, важно је нагласити да ово није само питање савјести. Њемачки закон је прилично јасан. Ко пронађе туђу ствар и задржи је, мора о томе одмах обавијестити власника. Ако га не зна или му не зна адресу, мора пријавити проналазак надлежном тијелу. Изузетак вриједи само за ситне ствари до 10 евра.
Проналазач има право и на налазнину – пет одсто до 500 евра, а три одсто за све изнад тога. За ових 24.000 евра то би било око 730 евра. Ако се власник не јави у року од шест мјесеци, под одређеним условима можеш постати власник, пише "Вечерњи".
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У овом случају, међутим, ситуација је другачија. Купци прилично добро знају коме би новац могао припадати. У таквим околностима закон јасно налаже да се проналазак пријави и новац врати власнику. Другим ријечима, чињеница да је 24.000 евра пронађено унутар кухиње купљене за 900 евра не значи аутоматски да је новац постао власништво купаца.
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