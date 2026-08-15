Пожар обуставио саобраћај у дијелу БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Због пожара у близини пута и дима, обустављен је саобраћај на магистралном путу Казагинац-Присика, саопштено је из БиХАМК-а.
У информацији од 16.35 часова наводи се да дим омета саобраћај.
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