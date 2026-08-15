Logo

Пожар обуставио саобраћај у дијелу БиХ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 17:15

Коментари:

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Због пожара у близини пута и дима, обустављен је саобраћај на магистралном путу Казагинац-Присика, саопштено је из БиХАМК-а.

У информацији од 16.35 часова наводи се да дим омета саобраћај.

Омиш пожар

Регион

Херој Омиша: Милан спасио 60 људи од ватрене стихије

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

саобраћај

обустава саобраћаја

Коментари (0)

Прочитајте више

Путници на аеродрому.

Свијет

Аеродром на Сицилији поново отворен за летове након ерупције вулкана

13 ч

0
Змије угризле 12 особа у Херцеговини

Друштво

Змије угризле 12 особа у Херцеговини

14 ч

0
Без струје остаје 4.500 потрошача

Градови и општине

Без струје остаје 4.500 потрошача

14 ч

0
Стабилнија ситуација на пожариштима у Невесињу

Градови и општине

Стабилнија ситуација на пожариштима у Невесињу

14 ч

0

Више из рубрике

Змије угризле 12 особа у Херцеговини

Друштво

Змије угризле 12 особа у Херцеговини

14 ч

0
Огласили се из Службе хитне медицинске помоћи Бањалука: Ово су најчешће интервенције љети

Друштво

Огласили се из Службе хитне медицинске помоћи Бањалука: Ово су најчешће интервенције љети

16 ч

0
Требиње, туристи

Друштво

Познато у ком периоду се могу користити туристички ваучери

18 ч

1
Киша

Друштво

Метеоролози упалили аларме: Спремите се за град, олујни вјетар и пад температуре

19 ч

0

  • Најновије

22

36

Огорчење Бањалучана расте: Ако не дође вода данас, пакујем дјецу...

22

21

Повријеђен брачни пар у тешкој несрећи

22

15

Паклено: Ово је данас био најтоплији град у БиХ

21

57

Студент копао септичку и нашао злато вриједно милионе - ВИДЕО

21

48

Драма у Синсинатију: Новак Ђоковић повраћао усред меча

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима