Аеродром на Сицилији поново отворен за летове након ерупције вулкана

Аутор:АТВ редакција
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Аеродром у Катанији на Сицилији саопштио је да је поново отворен за летове, након што су власти смањиле ниво упозорења због ерупције вулкана Етна са црвене на наранџасту.
Пепео од ерупције Етне приморао је сицилијански аеродром да откаже или преусмјери стотине летова током прошле седмице.
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Овај аеродром, пето најпрометније чвориште у Италији по путничком саобраћају, саопштио је у петак да обуставља све летове до поподневних часова 15. августа.
(Срна)
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