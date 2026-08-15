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Аеродром на Сицилији поново отворен за летове након ерупције вулкана

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 16:54

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Путници на аеродрому.
Фото: Pixabay

Аеродром у Катанији на Сицилији саопштио је да је поново отворен за летове, након што су власти смањиле ниво упозорења због ерупције вулкана Етна са црвене на наранџасту.

Пепео од ерупције Етне приморао је сицилијански аеродром да откаже или преусмјери стотине летова током прошле седмице.

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Овај аеродром, пето најпрометније чвориште у Италији по путничком саобраћају, саопштио је у петак да обуставља све летове до поподневних часова 15. августа.

(Срна)

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Тагови :

Аеродром

Италија

етна

вулкан

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