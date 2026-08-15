Змије угризле 12 особа у Херцеговини

Аутор:АТВ редакција
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Од почетка сезоне у Свеучилишној клиничкој болници Мостар збринуто је 12 пацијената због угриза змије отровнице, од којих је осам због дјеловања токсина задржано на болничком лијечењу.
Захваљујући правовременој реакцији и довољним количинама противотрова, сви су успјешно излијечени.
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Специјалиста инфектологије у СКБ-у Мостар др Свјетлана Гргић потврдила је за "Фену" како су сви хоспитализовани болесници били здравствено угрожени, али њихов је исход био повољан и без развоја додатних компликација.
"До сада је у Клиници за инфективне болести СКБ-а Мостар регистровано 12 болесника с угризом змије отровнице. Први случај забиљежен је у априлу ове године, а осам пацијената захтијевало је болнички надзор и лијечење. Сви су отишли на кућну његу излијечени, без посљедица", казала је Гргић.
Иако бројка од 12 пацијената звучи високо, из СКБ-а Мостар наводе како се просјечно биљежи седам до десет случајева годишње те да, према десетогодишњем праћењу, ова сезона не одскаче значајно од вишегодишњег просјека.
Највећи број угриза догађа се локалном становништву током свакодневних пољопривредних радова, углавном у јутарњим или вечерњим сатима.
У Херцеговини обитава 13 врста змија, а најпознатија и најопаснија отровница је поскок, препознатљив по рошчићу на врху главе и цик-цак узорку на леђима.
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Говорећи о поступцима након угриза, Гргић упозорава како су прва помоћ и транспорт кључни за преживљавање и смањење озбиљности посљедица.
"Важно је умирити особу која је доживјела угриз, објаснити јој важност физичког мировања и избјегавања непотребних кретњи. Угризени дио тијела треба поставити испод нивоа срца како би се успорило ширење отрова те обвезно уклонити уске предмете са екстремитета, попут прстења, сатова или наруквица, јер може доћи до отока", наглашава она.
Посебно је упозорила на опасност од старих, "народних" метода прве помоћи.
"Застарјеле и штетне методе не смију се користити. Строго је забрањено резање коже на мјесту угриза, исисавање отрова, стављање леда те конзумација алкохола или кофеина, јер то може само погоршати здравствено стање", истиче Гргић.
Препоручује се имобилизација екстремитета у неутрални положај, слично као код прелома, како би се смањио проток лимфе и крви.
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Превоз до болнице треба бити што бржи, али без наглих покрета и дрмања, по могућности уз кориштење носила и возила хитне помоћи.
У болници се затим ради процјена и стабилизација виталних функција те, у што краћем року, примјена серума уз остало лијечење.
Из СКБ-а Мостар наглашавају како болница тренутно располаже довољним количинама антивиперинум серума за лијечење свих пацијената у случају угриза змије отровнице.
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