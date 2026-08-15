Породица из Њемачке у паници бјежала пред пожаром у Омишу: ''Тамо је остало све, имамо само торбу''

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар који је током ноћи са четвртка на петак избио на омишком подручју приморао је стотине туриста и мјештана на хитну евакуацију.
Многи су своје домове и апартмане напустили усред ноћи, а привремени смјештај пронашли су у спортској дворани Грипе у Сплиту, гдје су стигли с најосновнијим стварима.
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Туристи који су љетовали на том подручју описали су драматичне тренутке бијега пред ватром за Слободну Далмацију.
Једна од њемачких туристкиња, Џесика Дзиурзик, испричала је како је све почело.
„Спавали смо, а онда је моја тетка ушла у спаваћу собу и рекла нам да морамо напустити хотел јер је избио велики пожар. Нисмо знали шта треба да урадимо, па смо узели своје ствари и изашли“, рекла је.
Додала је како мисли да се све одвијало око поноћи.
„Било нас је страх, узели смо неке важне ствари и почели бјежати“, казала је, преноси Индеx.
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Слично искуство имала је и породица Афелд, такође из Њемачке, која је морала напустити кућу за одмор.
„Пожар је захватио нашу кућу за одмор. Морали смо све оставити и кренути према мору. Укрцали смо се на мали брод на којем је било много људи и њиме се одвезли“, испричали су.
Пут су наставили аутобусом до Сплита. Регина Афелд, мајка двојице дјечака, каже да су успјели понијети само једну торбу.
„Остали су аутомобил, бицикли, одјећа… заправо све. Имамо само ову торбу“, рекла је.
Евакуисани становници и туристи смјештени су у спортску дворану Грипе.
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Директор сплитског Црвеног крста Томислав Гојо рекао је да су први аутобуси из Омиша стигли око два сата ујутро.
„Тренутно смо евидентирали око 320 људи који се ту налазе. У Црвеном крсту сам већ 16, 17 година и стварно вам могу рећи да је ово једна од најшокантнијих ситуација“, изјавио је Гојо.
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