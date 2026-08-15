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Потврђене најгоре слутње: Драгана из БиХ која је нестала у пожару код Омиша пронађена мртва

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 13:55

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Драгана Антешевић
Фото: МУП Хрватске

Министарство туризма и спорта и Хрватска туристичка заједница потврдили су да је у катастрофалном пожару на омишком подручју погинула држављанка Босне и Херцеговине те су изразили саучешће њеној породици.

Ријеч је о Драгани Антешевић (34) из Котор Вароши, која је на омишком подручју радила као сезонска радница и нестала 13. августа у Станићима током бијега од пожара. Тијело је јуче ујутро пронађено на пожаришту.

Антешевић се, према информацијама које су се појавиле након њеног нестанка, налазила у аутомобилу с још двије особе док су покушавале побјећи пред ватром. У једном тренутку изашла је из возила и отад јој се изгубио траг.

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Њена породица доставила је узорке ДНК, а супруг је стигао у Хрватску.

"Изражавамо иискрено саучешће породици погинуле држављанке БиХ", поручили су Министарство и ХТЗ, преноси Индекс.

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Тагови :

Драгана Антешевић

Омиш пожар

пожар

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