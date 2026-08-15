Дјечак (13) задобио повреде опасне по живот приликом пада са коња

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дјечак (13) тешко је повријеђен на Отвореном првенству Србије у препонском јахању у Ковилову.
Према сазнањима Телеграфа, дјечак је задобио тешке тјелесне повреде у виду повреда главе, упркос томе што је носио сву заштитну опрему.
Друштво
Огласили се из Службе хитне медицинске помоћи Бањалука: Ово су најчешће интервенције љети
Након пада, дете је остало без свијиести.
Дјечак је хитно превезен у Ургентни центар, гдје му се љекари боре за живот.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
16 ч0
Србија
16 ч0
Регион
17 ч0
Регион
17 ч0
Србија
16 ч0
Србија
17 ч0
Србија
20 ч0
Србија
22 ч0
Најновије
22
36
22
21
22
15
21
57
21
48
Тренутно на програму