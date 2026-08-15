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Дјечак (13) задобио повреде опасне по живот приликом пада са коња

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 14:49

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Дјечак (13) задобио повреде опасне по живот приликом пада са коња
Фото: Unsplash

Дјечак (13) тешко је повријеђен на Отвореном првенству Србије у препонском јахању у Ковилову.

Према сазнањима Телеграфа, дјечак је задобио тешке тјелесне повреде у виду повреда главе, упркос томе што је носио сву заштитну опрему.

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Након пада, дете је остало без свијиести.

Дјечак је хитно превезен у Ургентни центар, гдје му се љекари боре за живот.

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Тагови :

повријеђено дијете

Коњи

Србија

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