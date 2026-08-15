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Мушкарац пронађен сав крвав, полицији није рекао ни ријеч

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 08:38

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Мушкарац (35) избоден је током ноћи на Новом Београду, а полиција га је затекла у гаражи у Улици др Ивана Рибара.

Ипак, сумња се да то није мјесто на ком је нападнут, сазнаје Телеграф.рс.

Мушкарац је задобио бројне повреде од ножа. Избоден је у врат, груди и лијеву руку, а посјечено му је и уво и глава. Ипак, сумња се да гаража није мјесто на ком је нападнут, с обзиром на то да, упркос бројним повредама, нигдје нема трагова крви.

Он је, према сазнањима Телеграфа, одбио сарадњу са полицијом, те околности напада и идентитет нападача нису познати.

Повријеђени мушкарац је збринут од стране екипе Хитне помоћи и превезен је у Ургентни центар на даље збрињавање.

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Тагови :

Избоден мушкарац

Србија

Црна хроника

МУП Србије

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