Мушкарац пронађен сав крвав, полицији није рекао ни ријеч

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац (35) избоден је током ноћи на Новом Београду, а полиција га је затекла у гаражи у Улици др Ивана Рибара.
Ипак, сумња се да то није мјесто на ком је нападнут, сазнаје Телеграф.рс.
Мушкарац је задобио бројне повреде од ножа. Избоден је у врат, груди и лијеву руку, а посјечено му је и уво и глава. Ипак, сумња се да гаража није мјесто на ком је нападнут, с обзиром на то да, упркос бројним повредама, нигдје нема трагова крви.
Он је, према сазнањима Телеграфа, одбио сарадњу са полицијом, те околности напада и идентитет нападача нису познати.
Повријеђени мушкарац је збринут од стране екипе Хитне помоћи и превезен је у Ургентни центар на даље збрињавање.
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