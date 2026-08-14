Остао у поквареном ауту са женом и четворо мале дјеце, странац им дао своје возило

Аутор:АТВ редакција
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Породица Елведина Бате Коничанина из Новог Пазара нашла се у тешкој ситуацији током повратка са мора, када им се аутомобил покварио на путу од Подгорице према Колашину.
У аутомобилу су, осим Коничанина, били његова супруга и четворо дјеце, међу којима и беба. Како је објављено, возила су пролазила поред њих, али помоћ није стизала.
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Ситуација се промијенила када се зауставио Миодраг Мујовић из Колашина, који породицу до тада није познавао.
Мујовић се бави шлеп службом, па је најприје превезао покварени аутомобил до мајстора у Колашину. Међутим, када је постало јасно да квар неће бити отклоњен у кратком року, Коничанин се нашао пред новим проблемом: како супругу и четворо дјеце, укључујући бебу, вратити кући у Нови Пазар.
Тада је Мујовић направио потез који је посебно дирнуо породицу.
Према наводима објаве, човјеку којег је тек упознао дао је кључеве свог аутомобила и рекао: "Иди, одведи дјецу кући".
Без дугог познанства и гаранција, Мујовић је свој аутомобил повјерио потпуном незнанцу како би његова породица могла сигурно наставити пут, пишу "Санџачке.рс".
Коничанин је аутомобилом одвезао супругу и дјецу до Новог Пазара, након чега је возило враћено власнику у Колашину.
Овај догађај изазвао је бројне реакције управо због чињенице да Мујовић, према објављеним информацијама, није питао ко су људи којима помаже, већ је реаговао након што је видио породицу са дјецом у невољи.
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Прича је тако постала примјер међуљудске солидарности и повјерења између људи који се прије тог сусрета уопште нису познавали.
Аутор објаве позвао је представнике Новог Пазара и надлежне институције да Миодрагу Мујовићу додијеле јавно признање за његов гест.
За породицу Коничанин, квар аутомобила могао је значити дугу и неизвјесну ноћ поред пута. Умјесто тога, један човјек из Колашина одлучио је да помогне потпуном незнанцу.
И управо је његова кратка порука: "Иди, одведи дјецу кући" постала најјачи симбол ове приче.
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