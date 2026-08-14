Гори Титова вила у Бугојну

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар захватио је данас Титову вилу у Бугојну. Како се може видјети на снимку, већи облак густог црног дима надвио се над Титовом вилом и пријети да се прошири, пише "Кликс".
Титова вила на узвишењу Горица изнад Бугојна била је једна од његових најлуксузнијих и најдражих резиденција.
Бугојно је за Тита имало посебан значај првенствено због богатих ловишта и природних љепота, па је овај комплекс посјетио више од десет пута између касних 60-их и касних 70-их година.
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Вила је саграђена крајем 1960-их година (око 1968.) као резиденцијални планински објекат обложен дрветом и каменом, у потпуном складу с природом. Служила је за одмор, али и за дипломатију.
Тито је у њој угостио бројне свјетске државнике, високе војне званичнике и дипломатске делегације током ловачких похода.
Након Титове смрти 1980. године, резиденција је дјелимично пренамијењена у спомен-музеј и специјализовану поликлинику/одмаралиште.
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С обзиром на доминирајући и стратешки положај на брду Горица с којег се пружа поглед на цијело Бугојно, вила је током рата у бившој Југославији промијенила више намјена и претрпјела тешка разарања.
Данас је вила потпуна рушевина. Иако постоје повремене иницијативе за обнову или пренамјену локације у туристичке сврхе, вила Горица данас служи углавном као неми подсјетник на једно прошло вријеме.
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