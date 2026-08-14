Ватрена стихија у Омишу гутала све пред собом

Хрватска се бори с пожарима. Нема мира ни код Задра - плануло је на више локација. Нису ни трепнули након апокалипсе у Омишу, гдје је ватрена стихија гутала све пред собом. На пожаришту је пронађена мртва особа.

Повријеђено је 40 људи, више је животно угрожено. У Омишу је изгорјело око хиљаду хектара. Снимци су застрашујући. Тамо кажу да је тај пожар један од најтежих икада у Хрватској.

Апокалиптични призори у Омишу и Локви Рогозници. Ватра је гутала све пред собом, горјеле су куће, угоститељски објекти, аутомобили, а мјештани и туристи су бјежали да би спасили живу главу. Потврђено je да је страдала једна особа, чије тијело је пронађено на згаришту у Омишу. Пацијенти који су затражили љекарску помоћ задобили су опекотине, респираторне повреде, али и повреде настале током евакуације. Најтеже повријеђени пацијенти задобили су опекотине на 60% површине тијела.

"Њих шест одраслих је на респиратору , озбиљно су озлијеђени и једна малољетна особа је на респиратору у дјечијој јединици интензивног лијечења", рекао је шеф Завода за пластичну хирургију КБЦ-а Сплит Јосип Бановић.

Пожар, који је синоћ избио у Локви Рогозници код Омиша, за само два сата се јако разбуктао, па је током ноћи ватра стигла до центра града. Ватрогасци су испричали да је ширењу буктиње помагао и јак вјетар, вегетација је исушена, па је све горјело као барут. Ни они који су годинама ватрогасци кажу да никада нису видјели такву ватрену олују

"Дакле ватрена стихија, дим , жар који је летио дословце и палио све пред собом. На жалост велики број кућа је оштећено и изгорјело. Велики број возила ин а цести и поред цесте, поред кућа који су се нашли, који нису били уклоњени су, на жалост, изгорјели. Једна Велика материјална штета", рекао је главни ватрогасни командир Славко Туцаковић.

"Само вријеме, конфигурација терена, температуре дају разорну моћ. С којом ми морамо некако изаћи, изаћи из тога као побједници из ttoga. Кажем вам било је 150 ватрогасаца у првих сатима. Покушавали смо се за сваку кућу, за сваки хотел , за сваку фирму за све смо се пробали изборити да бити заштитили. Али пожар је био толико јак да смо могли бранити сваку кућу, спашавати сваки живот", казао је заповједник Добровољног ватрогасног друштва Омиш Вишеслав Пешић.

Мјештани Омиша у шоку су од онога што их је задесило. Кажу да не памте пожаре сличних размјера, иако је и раније горјело у њиховом крају. У трену су људи изгубили што су имали. Прије него што су и схватили шта се дешава.

"Таман сам послужива госте када су рекли да осјетите некакав дим. Ја нисам ишао за тим , зато што кувар стално ложи дрва и мислили смо да је то. Окрениа сам главу и видиа сам велик пламен. Уватиа сам гуму да ћу кренит гасит ,али кренило је пувати дигло је све. Једва сам спасио ауто, сјеа у задњи трен и побига", "Била сам у својој кући, ghosti су се већ разишли сви . Али ја сам се држава оног, мислила сам неће то толико опасно бити. Реко капетан задњи напушћа брод", "Једни Њемци испред мене, ауто гори. И затворило је пут да нисам мог према Омишу", рекли су мјештани.

Евакуисано је и збринуто око 1000 лица. Неки су спас тражили у мору и на баркама. Очевици су испричали и да су горјеле барке у мору. Из мора је спасено око 200 људи. Бјежало се и у аутомобилима који су горјели. Спасавао се голи живот. Али и разносио пожар.

У Омиш је стигао и предсједник Владе Хрватске Андреј Пленковић. Поручио је да ће Влада помоћи Омишу и Сплитско-далматинској жупанији у санирању посљедица пожара. Узрок пожара још није познат

"Питали смо министра унутарњих послова. Међутим, прерано је рећи . Треба допустити полицији да у одговарајућем времену провјери све о чему се ради . Пожар је некако настао. Није настао ни из чега.Је ли непажњом или намјером , ја то у овом тренутку не могу рећи", казао је предсједник Владе Хрватске

Дио ватрогасаца из других градова који су у помоћ дошли у Омиш борбу са ватреном стихијом су наставили на Пељешцу.240 ватрогасаца са 60 возила уз помоћ канадера бори се са ватром и јаким вјетром. Ватра је избила на неприступачном и стрмом терену. Ватра је прогутала цркву на том подручју.