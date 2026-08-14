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Угоститељ код чијег локала је почео пожар у Омишу: Дао сам снимке полицији

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 16:25

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Угоститељ код чијег локала је почео пожар у Омишу: Дао сам снимке полицији
Фото: Tanjug / AP Photo / Jakov Prkic

Горан Ловић, угоститељ код чијег је објекта почео пожар у Омишу, увјерен је да је подметнут.

Како је рекао, пожар је почео са друге стране пута у односу на његов кафић.

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"Ту није било ни туриста ни икога. Сматрамо, заправо увјерени смо да је ово подметнуто, дакле људски фактор. Ту је криминалистичка полиција, дали смо им снимке камера и учинили смо све да се ово ријеши", рекао је Ловић.

Похвалио је рад полиције, ватрогасаца и свих других служби те им свима захвалио. Потврдио је да му је дио имовине изгорио и поновио да је ово велика катастрофа за омишки крај.

Стање у Локви Рогозници, мјесту у којем је кренуо пожар, и даље је озбиљно. Иако је главни талас ватре стављен под контролу, подручје још није сигурно за повратак људи.

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Пут према Локви Рогозници је отворена, али полиција позива на додатан опрез и моли грађане да не крећу сви истовремено како би се избјегле гужве.

На терену су и радници Хрватске електропривреде који раде на далеководима и настоје поново успоставити снабдијевање струјом у мјестима која су остала без ње.

У међувремену, дуж Јадранске магистрале и даље су распоређени ватрогасци. На више локација ватра још тиња па је потребно у потпуности санирати пожариште и угасити сва жаришта.

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Тагови :

Омиш пожар

Омиш

пожар

Хрватска

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