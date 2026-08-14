Пожар се проширио на Зеленику и Каменаре

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на подручју Херцег Новог данас се проширио на Зеленику и иде према Каменарима, рекао је командир Службе заштите и спасавања Златко Ћировић.
- Више то нису само Баошићи и Бијела, ватра је стигла до Рујева у Зеленици, шири се и лијево и десно од Бијеле и Баошића, стихија иде према Каменарима и сада пожарни појас износи око 15 километара - нагласио је Ћировић.
Он је навео да јак вјетар знатно отежава гашење пожара.
- На терену су све расположиве екипе, а помажу и колеге из других градова. Примарни циљ је сачувати куће. То нам за сада успијева, циљ је да сачувамо куће и људе, да нико не буде повријеђен - истакао је Ћировић и додао да не може да каже када ће пожар бити локализован.
У помоћ су стигли хеликоптери Војске Црне Горе, а придружиће им се и хеликоптери авио-јединице Министарства унутрашњих послова, преноси Радио-телевизија Црне Горе.
Током ноћи готово на цијелом подручју општине Херцег Нови присутан је дим, а вјетар наноси пепео, па се савјетује грађанима да бораве у затвореном.
Ватрогасци се већ трећи дан боре са ватреном стихијом која је почела да гори у насељу између Баошића и Бијеле, преноси Срна.
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