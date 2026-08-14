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Пожар се проширио на Зеленику и Каменаре

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 14:46

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Пожар у Херцег Новом се приближио кућама.
Фото: 192_rs/Instagram/Screenshot

Пожар на подручју Херцег Новог данас се проширио на Зеленику и иде према Каменарима, рекао је командир Службе заштите и спасавања Златко Ћировић.

- Више то нису само Баошићи и Бијела, ватра је стигла до Рујева у Зеленици, шири се и лијево и десно од Бијеле и Баошића, стихија иде према Каменарима и сада пожарни појас износи око 15 километара - нагласио је Ћировић.

Он је навео да јак вјетар знатно отежава гашење пожара.

- На терену су све расположиве екипе, а помажу и колеге из других градова. Примарни циљ је сачувати куће. То нам за сада успијева, циљ је да сачувамо куће и људе, да нико не буде повријеђен - истакао је Ћировић и додао да не може да каже када ће пожар бити локализован.

У помоћ су стигли хеликоптери Војске Црне Горе, а придружиће им се и хеликоптери авио-јединице Министарства унутрашњих послова, преноси Радио-телевизија Црне Горе.

Током ноћи готово на цијелом подручју општине Херцег Нови присутан је дим, а вјетар наноси пепео, па се савјетује грађанима да бораве у затвореном.

Ватрогасци се већ трећи дан боре са ватреном стихијом која је почела да гори у насељу између Баошића и Бијеле, преноси Срна.

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Тагови :

пожар

Херцег Нови

шумски пожар

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