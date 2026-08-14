Нови сателитски снимци пожара код Омиша показују размјере катастрофе

Синоћ их је до 23.41 систем ОрорТек (OroraTech) евидентирао 200, а пожар је током ноћи наставио да се шири на широком подручју.

Нове податке објавио је Њу Ејџ Солушнс (New Age Solution), који је пожар цијеле ноћи пратио путем сателитског система ОрорТек.

Платформу су јуче ставили на располагање ватрогасним снагама као додатну оперативну помоћ за праћење топлотних детекција и просторног развоја пожара.

На јутрошњем приказу види се велики број детекција на подручју Локве Рогознице, Станића и залеђа према Свинишћу, Кучићима и другим насељима. На једном од приказа ОрорТек биљежи кластер са укупно 603 топлотне тачке.

Поклопили се сви неповољни услови

Према Њу Ејџ Солушнсу, пожар је захватио траву, ниско растиње и борову шуму и веома брзо се развио у велики и изразито динамичан пожарни фронт који је угрозио бројна насеља и објекте.

Брзом ширењу допринијела је комбинација више неповољних фактора. Исушена трава и ниско растиње били су лако запаљив гориви материјал, док је јака бура обарала пламен према још неизгорјелој вегетацији и убрзавала напредовање чела пожара.

Додатни проблем представљале су ужарене честице које је вјетар могао да преноси испред главног фронта и тако ствара нова, секундарна жаришта. Захтјевна конфигурација терена истовремено је отежавала приступ и кретање ватрогасних возила.

Канадери током ноћи нису могли да дјелују

Гашење је додатно отежавала чињеница да противпожарни авиони током ноћи нису могли да дјелују. Ваздушне снаге могле су да се укључе тек након свитања. Пожар је притом ушао и у подручја у којима се вегетација непосредно приближава насељима. Ватрогасци су због тога истовремено морали да штите становништво и објекте и да покушавају да зауставе ширење пожарног фронта.

Њу Ејџ Солушнс наводи да у таквим условима директан напад на чело пожара може постати превише опасан. Пожариште се тада дијели на секторе, обезбјеђују се бокови пожара, бране угрожени објекти и саобраћајнице и прати настанак нових жаришта. На пожаришту су ангажоване бројне ватрогасне снаге са земље и из ваздуха.

Наранџасте ознаке нису опожарена површина

Њу Ејџ Солушнс посебно упозорава да приказ ОрорТека не показује коначно утврђену површину коју је пожар захватио.

Наранџасте ознаке на мапи представљају сателитске топлотне детекције, а не прецизне границе изгорјелог подручја. Тачан периметар пожара и укупна опожарена површина биће познати након мапирања пожаришта, преноси Индекс.хр.