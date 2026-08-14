Омиш спаљен: Зашто се пожар тако брзо ширио?

Аутор:АТВ редакција
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Главни ватрогасни командант Славко Туцаковић описао је пожар на омишком подручју као један од најтежих које је доживио у својој каријери.
Пожар се, ношен олујним вјетром, у веома кратком времену проширио од подручја Локве Рогознице према Мимицама и Омишу. Према првим процјенама, изгорјело је између 900 и 1.000 хектара.
„Заиста, ја бих рекао да је ово један пожар гдје је начињена велика материјална штета. У два до два и по сата велика површина била је одмах захваћена. Ватрогасци су бранили кућу по кућу, бјежали за пожариштем“, рекао је Туцаковић новинарима у Омишу.
На питање новинара о поређењу са сплитским пожаром рекао је: „Могло би се рећи да је добила старију сестру и мајку још једне мајке“.
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Описао је како су пепео, дим и жар ношени вјетром летјели испред ватреног фронта и палили све пред собом.
„Нажалост, велики број кућа је оштећен или изгорио. Велики број возила, и на путу и поред пута, такође је изгорио. Страдали су и угоститељски објекти, маслињаци. Нешто овакво, овакву ватрену олују, ја у својој каријери нисам доживио“, рекао је.
Туцаковић каже да је за изузетно брзо ширење пожара била пресудна комбинација неколико фактора.
„Ради се о брзом ширењу ватре усљед услова који су настали и били повољни за настанак и ширење пожара, а то су вјетар, исушена вегетација и дуготрајни топлотни талас“, рекао је.
Додао је да топлотни талас не траје само неколико дана, него већ око мјесец и по, без значајније кише.
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„На медитеранском подручју имамо и етерична уља у исушеној вегетацији. Уз олујни вјетар који је ноћас био овдје, пожар се веома, веома брзо проширио“, рекао је.
Раније је Индексу рекао како се пожар веома проширио за само два сата.
Туцаковић је рекао да је током ноћи евакуисано и збринуто више од хиљаду људи.
У акцији су учествовали полиција, Цивилна заштита и Црвени крст, а у Омишу је организован прихватни центар и медицински тим. Диo евакуисаних аутобусима је превезен у Сплит.
„Веома координисано је то све заједно изведено“, рекао је.
Најважније је, додао је, да засад нема потврђених смртних случајева, иако је већи број људи повријеђен.
Говорећи о повријеђеним ватрогасцима, Туцаковић је рекао да је углавном ријеч о удисању дима, лакшим опекотинама и повредама скочних зглобова.
„Најбитније је да није било теже повријеђених. Они су збринути од стране хитне медицинске службе, али сви би се опет вратили на пожариште. И тако вам је то хрватско ватрогасно срце: 'Идем помагати, идем радити, идем се борити до посљедњег тренутка'“, рекао је.
Пожар се проширио километрима дуж обале, а Туцаковић је упозорио и на опасно понашање појединих возача.
„Чак су нека возила синоћ, која су покушала да се пробију кроз ватрену стихију, горјела. Она су се кретала и горјела, још више би разбуктавала ватру. Нису слушали упутства надлежних служби, ишли су на своју руку. То није добро“, рекао је.
Позвао је грађане да током оваквих ситуација слушају упутства полиције, ватрогасаца и осталих служби.
„Треба слушати упутства и код евакуације послушати, изаћи напоље“, рекао је.
У гашењу омишког пожара јутрос су учествовала четири канадера, која су на терен стигла око 6.10 и дјеловала приближно пола сата.
Након избијања великог пожара на Пељешцу, канадери су преусмјерени тамо јер су биле угрожене куће.
Туцаковић каже да се копнене снаге на омишком подручју тренутно могу носити са ситуацијом.
Диo ватрогасаца из Задарске и Шибенско-книнске жупаније преусмјерен је на Пељешац, док су на омишко подручје упућене снаге из Бјеловарско-билогорске и Крапинско-загорске жупаније.
Диo ватрогасаца који су цијелу ноћ били на терену послат је на одмор како би поново могли бити ангажовани током ноћи.
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