Ава Карабатић у шоку: Остала сам без ичега - пожар захватио очеву кућу

Аутор:АТВ редакција
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Страшан пожар синоћ, 13. августа, избио је у Локви Рогозници и проширио се током ноћи према Омишу, гдје је ватра угрозила бројне куће и зграде, а неки становници и туристи су евакуисани.
Са терена стижу снимци велике материјалне штете, изгорјелих аутомобила и зграда, као и информације о повријеђенима, а међу онима којима је ватра уништила имовину нашла се и хрватска старлета Ава Карабатић.
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Огласила се са ужасним вијестима.
“У шоку сам. Пробудим се из сна и прва вијест коју сазнам да је пожар захватио кућу мог оца у Омишу, једина некретнина на коју имам право и за коју се судим за дио с обзиром да с очевом породицом нисам у добрим односима. Остала сам без ичега. Па кад је овом хорору крај”, написала је Ава, преноси Телеграф.
У коментарима су јој писали поруке подршке.
Подсјећамо, Ава је ове седмице полицији пријавила да ју је вјереник напао.
Сцена
Старлета улетјела у конзулат Хрватске у Београду, хитно тражила помоћ
Полиција трага за њим.
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