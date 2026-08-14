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Ава Карабатић у шоку: Остала сам без ичега - пожар захватио очеву кућу

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 10:11

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Старлета Ава Карабатић у квизу знања.
Фото: ava_karabatic_official/Instagram/Screenshot

Страшан пожар синоћ, 13. августа, избио је у Локви Рогозници и проширио се током ноћи према Омишу, гдје је ватра угрозила бројне куће и зграде, а неки становници и туристи су евакуисани.

Са терена стижу снимци велике материјалне штете, изгорјелих аутомобила и зграда, као и информације о повријеђенима, а међу онима којима је ватра уништила имовину нашла се и хрватска старлета Ава Карабатић.

Омиш пожар

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Огласила се са ужасним вијестима.

“У шоку сам. Пробудим се из сна и прва вијест коју сазнам да је пожар захватио кућу мог оца у Омишу, једина некретнина на коју имам право и за коју се судим за дио с обзиром да с очевом породицом нисам у добрим односима. Остала сам без ичега. Па кад је овом хорору крај”, написала је Ава, преноси Телеграф.

Објава Аве Карабатић
Објава Аве Карабатић

У коментарима су јој писали поруке подршке.

Подсјећамо, Ава је ове седмице полицији пријавила да ју је вјереник напао.

Ава Карабатић

Сцена

Старлета улетјела у конзулат Хрватске у Београду, хитно тражила помоћ

Полиција трага за њим.

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Тагови :

Ава Карабатић

Омиш

пожар

Хрватска

ватра

Омиш пожар

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