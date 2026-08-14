Роби Вилијамс први пут отворено о новој дијагнози: "Сада имам оправдање за све"

Аутор:АТВ редакција
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Роби Вилијамс открио је да му је недавно дијагностикован аутизам, а каже да му је то помогло да боље разумије неке обрасце у свом понашању.
Пјевач, који је раније говорио о АДХД-у, анксиозности и проблемима са зависношћу, о новој дијагнози говорио је приликом представљања своје модне колекције Хоупиум.
Вилијамс је рекао да му је сазнање да је аутистичан донијело одређено олакшање, јер неке ствари које је раније сматрао необичним сада може да посматра из другачије перспективе.
„Имам АДХД, а управо сам сазнао да имам и мало аутизма. То ми је заправо супер јер објашњава толико тога“, рекао је.
У шали је додао: „Сада имам оправдање за све. За свако чудно с*ање које урадим само кажем: 'Извините, аутистичан сам'.“
Роби Вилијамс је говорио и о томе како код њега функционише АДХД. Каже да може потпуно да се усредсреди на једну ствар, док му све остало у том тренутку постаје готово неважно.
„Са АДХД-ом можете потпуно и апсолутно да се концентришете на нешто 1.000 одсто, али све остало једноставно не можете да радите. Питајте моју дјецу“, рекао је.
Пјевач сматра да му креативни рад помаже када га преплаве нежељене и наметљиве мисли.
„Потпуно сам опсједнут стварањем слика и смијешних ствари. Док то радим, не размишљам о себи“, објаснио је.
Додао је да му је ум веома креативан, али да ту способност понекад користи и за стварање сценарија који га плаше.
Као примјер је навео путовање авионом.
„Недавно сам сједио у авиону и помислио – шта ако имам моћ телекинезе па моје наметљиве мисли натјерају авион да се сруши?“
Такве мисли описао је као нешто са чиме мора да се носи, док му креативност помаже да преусмјери пажњу.
Вилијамс је прошле године у подкасту „I'm ADHD! No You're Not“ говорио и о томе да је своје наметљиве мисли повезао са Туретовим синдромом. Притом је рекао да се код њега не појављују уобичајени спољашњи тикови, већ да их доживљава „изнутра“.
„Управо сам схватио да имам Туретов синдром, али он се не манифестује споља. То су наметљиве мисли које се једноставно појаве“, рекао је тада.
У истом разговору Вилијамс је говорио и о аутизму. Тада је рекао да је урадио онлајн процјену која је показала аутистичне особине, али да није испунио критеријуме за дијагнозу. Ако је сада, како наводи у новијем разговору, добио формалну дијагнозу, то представља промјену у односу на његове раније изјаве.
Вилијамс је раније говорио и о томе колико му је тешко да се носи са сопственим мислима упркос успјеху и пажњи публике.
„Човјек би помислио да цијели стадион људи који ти изјављују љубав помаже да скренеш мисли, али тај дио мене то не чује. Не могу то да процесуирам“, рекао је.
Пјевач је посљедњих година све отвореније говорио о сопственим психичким потешкоћама, а његова нова открића дио су шире приче о томе како покушава да разумије начин на који функционише, преноси Индеск.
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