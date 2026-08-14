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Велики таленат којем је један ударац промијенио живот: 7 мјесеци коме, деценија агоније и смрт у 34. години

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 12:23

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Велики таленат којем је један ударац промијенио живот: 7 мјесеци коме, деценија агоније и смрт у 34. години
Фото: Instagram / vukojemmaofficial

Вијест која је стигла током јучерашњег дана растужила је цијели свијет – умро је Причард Колон, боксер који је био представљан као једна од највећих нада на планети, већ виђен и као свјетски првак...

Међутим, судбина је одредила нешто другачији пут, посут трњем, болом, тугом – и то све послије „само“ једног ударца који је све промијенио.

Боксерске рукавице

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„Добро јутро свима. Са жаљењем вас обавјештавам да је мој син Причард напустио овај земаљски свијет. Сада је на бољем мјесту. Хвала вам за све ове године љубави и молитви. Колико год можете, молите се за нас“, написао је његов отац.

Ко је био Причард Колон?

Момак из Порторика својевремено је важио за једног од најталентованијих бораца на свијету. У професионалној каријери имао је 16 побједа из исто толико борби, а чак 13 је ријешио у своју корист нокаутом. Све је било као бајка, до 17. октобра 2015. године и борбе са Терелом Вилијамсом, такође непораженим боксером.

Језив ударац и догађај који му је промијенио живот

Колон је боксовао у Вирџинији против Вилијамса, а током саме борбе је више пута упозоравао судију да се његов ривал служи недозвољеним ударцем у потиљак, такозваним „rabbit punch“. Ипак, судија није марио за то, већ је гестикулирао да се меч настави.

И тако је било све до седме рунде, када је Вилијамс у седмој рунди поново погодио Колона у потиљак. Није било реакција – меч је настављен, до девете рунде. Тада је Колон доживио први нокдаун, његов угао је потом помислио да је борба завршена, па су му скинуте рукавице. Управо тада је постало јасно да нешто није у реду.

Након меча Колон је колабирао, завршио је у болници и живот му се од тог тренутка драстично промијенио. Дијагноза – субдурални хематом, односно крварење између можданих овојница. Колон је провео чак 221 дан у коми, а након што се пробудио све је било другачије...

Није могао да хода, али ни да говори. Имао је трајне посљедице које су се одразиле и на његову цијелу околину. Упркос борби, подлегао је повредама и животним посљедицама које су биле мучне. Стога, треба му одати признање и запамтити име – Причард Колон.

(Телеграф)

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Тагови :

Причард Колон

боксер

трагедија

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