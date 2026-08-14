Седам повријеђених у пожару на респиратору, међу њима дјевојка (17)

Аутор:АТВ редакција
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У сплитској болници током ноћи и петка збринуто је укупно 40 пацијената повријеђених у пожару, од којих је 14 хоспитализовано, а седам их је на респиратору – шест одраслих и једна малољетна особа у доби од 17 година, речено је на конференцији за новинаре.
У сплитској болници након великог пожара обрађено је укупно 40 пацијената, од којих је 14 хоспитализовано. Међу повријеђенима има и тешко страдалих с опекотинама и инхалационим повредама, а дио пацијената је на респиратору. Повријеђена је и 17-годишња особа, која је озбиљно повријеђена, али засад није животно угрожена.
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Замјеник директора КБЦ-а Сплит др Марко Јукић рекао је да су током ноћи појачане дежурне службе те да су на посао позвани и љекари који су били на годишњим одморима или изван службе.
„Наше дежурне службе појачане су колегама који су дошли и с годишњих одмора те онима који су били изван службе. Збринули су пацијенте који су дошли с опекотинама и другим повредама из пожара“, рекао је Јукић.
Према подацима које је изнио на почетку обраћања, током ноћи била су обрађена 36 пацијента, од којих је 14 хоспитализовано. Седам их је било у ЈИЛ-у, односно јединици интензивног лијечења, док је троје било на интензивној њези. Касније је начелник Завода за пластичну хирургију Јосип Бановић рекао да је од јутра стигло још шест лакше повријеђених пацијената те да је укупан број обрађених порастао на 40.
Јукић је рекао и да је Министарство здравства од почетка укључено у организацију збрињавања те могућег транспорта пацијената у друге болничке центре, прије свега у Загреб.
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„Због великог броја пацијената разматра се организација транспорта у друге наше центре у Загребу, који ће их збринути, како би свима била пружена што квалитетнија њега“, рекао је.
Бановић је потом рекао да још није одлучено колико би пацијената могло бити пребачено ни у које загребачке болнице.
„Имамо понуде с више страна па разматрамо шта је најбоље за пацијенте“, рекао је. На питање јесу ли пацијенти стабилни за транспорт одговорио је: „Нећемо их транспортовати ако нису стабилни.“
Бановић је рекао да су најчешће повреде класичне опекотине, али да има и пацијената с инхалационим повредама те траумама насталим током евакуације из пожара.
Код тешко опечених пацијената захваћена површина тијела креће се, према његовим ријечима, отприлике од 15 до 60 одсто.
Бановић је током обраћања најприје рекао да је шест одраслих пацијената на респиратору те да је на респиратору и једна малољетна особа. Касније је, одговарајући на питање о животно угроженима, рекао да је интубирано пет одраслих особа и једно дијете. Будући да су у истом обраћању изнесене двије различите бројке, није додатно појашњено односе ли се оне на различите категорије пацијената или је каснија бројка била исправка претходне.
Малољетни пацијент има 17 година.
„Малољетна особа је озбиљно повријеђена, засад је изван животне опасности“, рекао је Бановић.
Међу повријеђенима су углавном хрватски држављани, али и двојица странаца, један њемачки и, према Бановићевим ријечима, један пољски држављанин.
Бановић је рекао да због великог броја повријеђених постоји значајан притисак на редован рад болнице те могућност да догађај утиче и на организацију рада током идуће седмице. Додао је да су помоћ понудиле друге болнице, посебно из Загреба.
Грађане који су били изложени диму позвао је да не долазе сви директно у болницу ако немају озбиљне тегобе.
„Савјетујемо да се не ствара паника, него да се најприје јаве својим љекарима или хитним службама на терену. Они ће процијенити требају ли долазити у болницу“, рекао је.
Бановић, који је из Омиша, рекао је да му је ноћ била посебно тешка јер је примао пацијенте међу којима су били и његови суграђани и људи које лично познаје.
„Морам признати да је синоћ било другачије радити него икад досад. Ја сам из Омиша и примате пацијенте који су ваши суграђани, које и лично познајете. С те стране било је јако захтјевно“, рекао је.
Додао је да у 25 година рада у болници није видио тако добро организован одговор медицинских служби.
„Било је импресивно у свим сегментима, од колега из хитне медицине и Обједињеног хитног болничког пријема, преко сестринске службе и анестезије до хирургије. Све је функционисало беспријекорно“, рекао је.
Посебно је истакао љекаре који су се вратили с годишњих одмора, међу њима и доцента Трубићића, којег је описао као једног од водећих хрватских стручњака за лијечење опекотина.
Похвалио је и солидарност грађана Сплита и Омиша те помоћ коју су понудили Град Сплит и Сплитско-далматинска жупанија.
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