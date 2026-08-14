Прва жртва у Омишу: На згаришту пронађено тијело

Аутор:АТВ редакција
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Нa згаришту у Омишу послије катастрофалног пожара пронађено је тијело.
То је званично прва смрт пожара који је погодио овај далматински град.
Вијест је потврдила Полицијска управа сплитско-далматинска:
- Обавештавамо Вас да су током прегледа опожареног подручја око 13,30 сати полицијски службеници пронашли мртво тијело особе. На мјесту проналаска тијела обавиће се увиђај, којим ће руководити надлежни државни тужилац уз асистенцију полиције - јавила је ПУ сплитско-далматинска.
Подсјећамо, према ранијим извештајима у катастрофалном пожару према званичним информацијама повређено је око 40 особа, од којих је седморо животно угрожено, док је 14 смештено у болницу.
(новости)
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