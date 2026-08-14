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Премијер рјешава вишедеценијски проблем у Бијељини

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 16:15

Коментари:

8
Саво Минић у Бијељини
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић током разговора са мјештанима мјесних заједница Кацевац, Бањица, Батар и Главичице у Бијељини најавио је рјешење за вишедеценијски проблем водоснабдијевања за шест мјесних заједница.

Рекао је да је договорено да се до 25. августа добије тачан ходограм рјешавања овог проблема, од студије изводљивости до елабората, те да ће Влада Републике Српске сносити трошкове израде ових докумената.

"Гдје год да постоји било какав проблем, желим да саслушам и да видим како се може ријешити. Влада Републике Српске је у овом моменту спремна и ликвидна да може рјешавати проблеме", нагласио је Минић.

Минић додаје да је гријех да све године у овим мјесним заједницама нема написаног слова шта и како урадити.

"Ја сам данас дошао овдје и Влада Српске се укључује у ово. Преузели смо обавезу, а надам се и да ће градоначелник Бијељине Љубиша Петровић учествовати у санацији", навео је Минић.

Истиче да гдје год постоји проблем, он жели да види да ли Влада Српске може да га ријеши.

Саво Остојић, предсједник мјесне заједнице Батар, захвалио је премијеру Минићу на брзом реаговању и изразио увјерење да ће у што краћем року бити сачињена студија изводљивости.

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Тагови :

Бијељина

Република Српска

Влада Републике Српске

Водоснабдијевање

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