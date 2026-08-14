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Селак: Не смије бити угрожено функционисање РТРС-а

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 15:17

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Горан Селак министар правде Републике Српске гостује у Центру Дана.
Фото: АТВ БЛ

Министар правде Републике Српске Горан Селак поручио је да се не смије угрозити функционисање Радио-телевизије Републике Српске (РТРС), као јавног сервиса од посебног значаја за Републику Српску, те да независност правосуђа мора бити праћена једнаком и досљедном примјеном закона.

"Не желећи да се мијешам у рад судија и судова, морам да нагласим да постоје озбиљна питања у вези са различитим поступањем према правоснажним судским одлукама. Док се правоснажне пресуде у корист РТРС-а у судовима у Федерацији БиХ не извршавају, истовремено се поступци који могу довести до блокаде рачуна РТРС-а у судовима у Републици Српској спроводе муњевитом брзином", рекао је Селак.

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Он је додао да не улази у оцјену појединачних судских одлука, али да као министар правде има обавезу да укаже да закон мора бити једнак за све и да се судске одлуке морају извршавати по истим стандардима, без обзира на то ко је страна у поступку.

Према његовим ријечима, приликом извршења судских одлука мора се водити рачуна да се не угрози основно функционисање јавног сервиса, саопштено је из Министарства правде.

"РТРС је јавни сервис и институција од посебног јавног интереса за Републику Српску. Не смије се дозволити да блокада рачуна доведе у питање исплату плата радницима, одржавање система и несметано обављање основних послова. Закон предвиђа заштиту средстава неопходних за несметано функционисање и те одредбе морају бити поштоване", истакао је Селак.

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Он је нагласио да независност правосуђа мора бити праћена једнаком и досљедном примјеном закона.

"РТРС није само медијска кућа, већ јавни сервис Републике Српске. Његово несметано функционисање је од јавног интереса и не смије бити доведено у питање", закључио је Селак.

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Тагови :

РТРС

Горан Селак

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