Фикрет Хаџић Хаџија поново пред судом

Аутор:АТВ редакција
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Фикрет Хаџић Хаџија, један од најпознатијих затвореника у држави, након што је одслужио казну затвора од 24 године због троструког убиства, данас се поново нашао пред судом.
Хаџија је тужио РМУ Крека који је извођењем радова на ПК "Шикуље" према његовим тврдњама оштетио његову породичну кућу, те пратеће објекте, односно воћњак и земљиште.
Тражи одштету и како је у више наврата поновио репортеру "Аваза" који је пратио рочиште, био је спреман на вансудску нагодбу.
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Међутим, из Рудника нису марили за његову вољу да се нагоде него су одлучили да коначну одлуку донесе Суд у Лукавуцу.
Новинару "Аваза" је било дозвољено да прати рочиште на којем је Хаџија сам изнио свој тужбени захтјев, јер како је рекао, нема новца да плати адвоката.
Суд је одбио тужбу везану за штету на кући, али је уважио тужбу у односу на пратеће објекте и земљиште.
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