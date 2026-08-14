Огласила се Јована Јеремић након операције

Аутор:АТВ редакција
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Водитељка Пинк телевизије, Јована Јеремић, уградила је силиконе у груди, а сада, у тренуцима док се опоравља, ријешила је да стане пред камере и открије како је операција протекла.
Јована није скидала осмијех, упркос боловима, па је о свему отворено проговорила.
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"Све је добро протекло, најгоре је кад се пробудиш. Нисам могла да дишем, био ми је кратак дах, а послије све попушта. Ја сам најактивнија на одјељењу, друге жене леже. Ја сама устајем, шетам... Сљедећи пут кад неко каже да је лако, одмах да демантујем да није лако имати силиконе", рекла је Јована Јеремић, а онда открила како проводи вријеме док се опоравља:
"Читам, понела сам молитвеник, молим се Богу, читам 'Повратак себи'. То је о дјевојчици која се враћа себи и начину. Комбинујем мудре мисли са духовном литературом".
Јована је открила са ким се прво чула након операције.
"Са мојом братаницом Милицом која ме је овдје и довела", рекла је Јована, а онда и открила да ли су је неке колегинице контактирале.
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"Све, буквално све! Рената, Јована Максимовић, Бојана Лазић, Ана Радуловић, све су ме звале и дјевојке из града, највеће рибе. Да сам знала да ће сви да ме зову не бих уградила силиконе (смијех). Лијепо је то кад видиш, никад нисам имала проблем са лијепим женама, него само са ружним. Све које сам набројала су прељепотице", рекла је водитељка и додала:
"Мени дође ожењен друг и пита да набацим другарицу, па кад се разведе. То је поштовање и пријатељство које траје годинама".
Јеремићева је признала да је са партером Тигром све вријеме на телефону и да јој пружа безусловну подршку.
"Пружио ми је подршку, наравно. Све вријеме је уз мене преко телефона, завршава нешто важно. Многи мисле да груди радим због Милоша, али не, он је рекао чак и да не треба да их радим. Он мене зове 'гузичарица моја' јер много воли моју г*зу. Ја сам прва г*за Србије, Сандра Африка је друга јер ми је уступила мјесто", истакла је Јована и додала:
"Ја сам ово урадила због себе, много сам то жељела. Зашто свако пут кад жена одлучи да уради нешто на себи околина и малограђани то гледају осуђујуће? Не гледају осуђујуће кад рађа дијете и подразумијева се да она доји. Ја сам дојила годину дана и опет ћу ако ме Бог благослови. Жене које су дојиле и којима су рашчепљене дојке, оклембешене као моје, као палачинка и што су критиковали на Инстаграму. Ја сам само урадила реконструкцију, природне груди су ми четворка. Можете да видите колике сам груди имала током трудноће и само сам реконструисала. Није сваки силикон као мајмунско д*пе и као фудбалска лопта. Моје груди су феноменалне, направљено је ремек дјело. Ставио ми је 425 кубика, јаке четворке", говорила је Јована.
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Јована Јеремић је открила да се на мале екране враћа 28.08. на празник Велика Госпојина, на дан кад је прије пет година почела да ради на телевизији "Пинк".
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