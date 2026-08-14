Правили роштиљ па запалили улицу милионера

Аутор:АТВ редакција
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Шефови ватрогасних служби истражују да ли су средњошколци, који су палили роштиље како би прославили резултате својих матурских испита, изазвали низ пожара, док Велика Британија, налик "бурету барута", наставља да се пржи у данашњем топлотном таласу.
Болничари у Западном Мидлендсу збринули су 54 особе, од којих је 19 примљено у болницу, након што је јуче, током петог најтоплијег дана у историји Велике Британије, избило неколико шумских пожара.
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Хитне службе истражују извјештаје да би пожари могли бити повезани са ученицима завршне године који су палили роштиље и спаљивали своје свијеске након што су добили резултате испита.
Око 19 кућа је потпуно уништено, а 18 је оштећено у великом шумском пожару који је захватио 500 јутара земље у Стоурбриџу, у којем је повријеђено шест особа, укључујући три ватрогасца.
На ТикТоку се појавио тренд у којем млади снимају себе како пале папире, а истражитељи пожара сада разматрају да ли су такви пламенови могли изазвати овај хаос.
Ватрогасна служба Западног Мидлендса (ВМФС) потврдила је да су ове гласине подијељене са ватрогасним екипама, које до сада нису пронашле директне доказе који би подржали ту теорију, "али остају отвореног ума", наводи "Дејли Мејл".
Из ВМФС-а су за "Бирмингем Мејл" изјавили: "У овој фази не бисмо жељели да сваљујемо кривицу на младе људе или било коју одређену групу, али наше истраге су тек на почетку".
Ово долази у тренутку када је полиција Стафордшира саопштила да су 23-годишњи мушкарац и 24-годишња жена ухапшени под сумњом за подметање пожара у Стоук на Тренту. У Велсу је 29-годишња жена ухапшена под сумњом за подметање пожара након што је у сриједу шумски пожар опустошио домове у старом рударском селу Њубриџ у Карфилију.
У међувремену, Влада је увела привремену забрану продаје једнократних роштиља, јер они представљају "значајан ризик за јавност" усљед актуелног топлотног таласа, а премијер Енди Бернам је позвао војску у помоћ.
Бернам је данас поподне новинарима у Стоурбриџу рекао: "Британија је тренутно као буре барута, и молим вас да то имате на уму. Улазимо у остатак викенда... Ово никако није готово. Имамо 37 пожара који тињају широм земље, а могло би их бити и више. Зато вас молим да то увијек имате на уму", преноси "Телеграф".
У Стоурбриџу је јуче најмање шест домова уништено у "апокалиптичним" шумским пожарима у улици Брунсwицк Гате - "улици милионера" која је уједно и најскупља у граду, оивичена великим породичним кућама вриједним најмање милион фунти, а која се налази прекопута терена за голф.
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До 37 имања у граду је оштећено или уништено у пожару који се брзо проширио кроз суву траву и шуму, запаливши домове из којих су становници панично бјежали. Једна евакуисана мјештанка изјавила је да јој је полиција рекла да брзо напусти кућу јер су "мислили да пожар мијења правац" - тако да је ситуација била "буквално, зграби шта ти треба и бјежи".
Други свједоци су навели да је пламен "прескакао са куће на кућу" док су људи узимали шта су стигли. Једно дијете и три ватрогасца нашли су се међу онима који су пребачени у болницу.
Снимци дроном са небом прекривеним димом изнад овог озелењелог тржишног града показали су да пламен пријети да прогута још више имања на ивици тешко спрженог поља.
Око 100 ватрогасаца борило се са ватреном стихијом која је избила у близини Стоурбриџ Голф Клуба, прогутавши 40 јутара земље. Наводи се да су голфери бјежали у својим колицима.
Становници су рекли да је пепео "падао као киша" усред "веома густог" дима. Неки од погођених домова налазили су се на Брунсвик Гејту, гдје је једна кућа продата за 1,25 милиона фунти 2024. године. Остале велике куће продате су за 875.000 фунти у 2017. и 900.000 фунти у 2012. години, у улици коју су агенти за некретнине раније прогласили најскупљом у Стоурбриџу.
Локална посланица Лабуриста, Кет Еклс, рекла је да вјерује да је до 30 домова потпуно уништено; док су болничари потврдили да је укупно 54 пацијената збринуто - укључујући 19 превезених у болницу - као резултат ширих шумских пожара у Западном Мидлендсу.
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Један одборник из Стоурбриџа описао је "апокалиптичне сцене", а свједок је рекао да је видио како се ватра брзо шири, гутајући живе ограде, далеководе, па чак и једно ватрогасно возило. Други мушкарац, чија је мајчина кућа изгорјела у пожару у области Хајтерс Хит у Бирмингему, рекао је да је она изгубила све, укључујући и породичне фотографије из протеклих 100 година.
У међувремену, у Стафордширу, шест ватрогасаца је превезено у болницу како би им се указала помоћ због удисања дима и топлотне исцрпљености након борбе са пожарима у том округу. Влада је данас поподне објавила да је бароница Блејк од Лидса именована за министарку за ватрогаство - пријављено је више од 1.000 шумских пожара у земљи.
На другом мјесту, исклизнуће воза у Сасексу на Саутерн линији у близини Луиса, усљед којег је 150 људи евакуисано, а двоје теже повријеђено, такође би могло бити посљедица врућине. Још један воз искочио је из шина на Гретер Англиа мрежи близу Викфорда у Есексу данас, мада на срећу, у линији од Саутенд Викторије до Лондона нико није повријеђен.
Предсједник Националног савјета ватрогасних начелника изјавио је данас да је ватрогасна служба "под значајним притиском" са 11 проглашених великих инцидената широм Велике Британије.
Екстремно топло вријеме наставиће се у југоисточној Енглеској, Источној Англији, Линколнширу и Мидлендсу данас, са максималних 35,3 степена Целзијуса у Фритендену у Кенту овог поподнева. Тиме је данашњи дан постао десети дан у 2026. години у ком су температуре достигле најмање 35 степени.
Ист Мидландс Реилвеј издао је упозорење за "само неопходна путовања" трећи дан заредом; док су ц2ц, Грејт Вестерн Рејлвеј и Вест Мидландс Рејлвеј отказали неке од својих линија.
Велика Британија је јуче забиљежила 38,1 степен у Кју Гарденсу у Лондону, што га чини најтоплијим даном 2026. године до сада. Јуче је био и девети дан у години са температуром од најмање 35, четврти дан са 36 степени и трећи са 37 - што су све три нова рекорда.
Очекује се да ће се топлотни талас наставити и током овог викенда са температурама до 30 степени у јужној Енглеској, прије него што максимуми падну на око 27 до 28 степени почетком сљедеће недјеље. Данас је упозорење наранџастог нивоа Агенције за здравствену безбједност Уједињеног Краљевства (УКХСА) продужено до сутра у 10 ујутру за већи дио Енглеске - иако је првобитно требало да се заврши вечерас у 21 час.
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Владина агенција је упозорила на повећану потражњу за здравственим услугама и "пораст броја смртних случајева, посебно међу онима старости од 65 и више година, или са здравственим проблемима".
Званичници су апеловали на људе да предузму мјере предострожности као што су одржавање хидратације, обилазак рањивих пријатеља и породице и избјегавање сунца у најтоплијем дијелу дана.
Хемпшир, Острво Вајт и Западни Сасекс сада већ 63 дана немају кишу док се суша интензивира, а Сареј је одмах иза са 58 дана и Лондон са 52 дана. Око 45 милиона људи у Енглеској се сада налази у областима погођеним сушом, а 27 милиона корисника је под забраном коришћења баштенских цријева - при чему многа подручја очајнички вапе за пљусковима.
Мет Офис (Метеоролошка служба) саопштио је да би неке грмљавинске олује могле вечерас погодити централну и југоисточну Енглеску, али у прогнози нема значајне кише за најисушенија подручја. Метеоролози, међутим, прате област ниског притиска која би могла утицати на вријеме у Британији са југозапада крајем сљедеће недјеље и потенцијално донијети кишу.
Али док услови остају веома суви, Влада је издала привремену забрану продаје једнократних роштиља јер представљају "значајан ризик по јавност".
Једна породица је изгубила свој дом у којем је живјела 20 година и вјерује да су им кућни љубимци настрадали, док су друге комшије причале како се пред њиховим очима одвијала сцена "као из филма катастрофе". Ђина Едис је рекла да су њен отац и маћеха, Гордон и Полин Едис, као и сестра Џо Иган, морали да побјегну из своје двије двојне сеоске куће у Рисорс Лејну након што се ватра брзо проширила са поља иза кућа.
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Гордон и Полин су успјели да извуку свог пса Честера, али нису успјели дођу до сестрине двије мачке.
Други мјештанин, Бал (54), прво је примијетио мирис дима мало послије 14 часова, а затим је ишао од врата до врата како би упозорио комшије.
"Брзина пожара била је застрашујућа. У року од 10 минута опустошио је цијело поље и напао имања. Никада нисам видио ништа слично", рекао је.
Предсједник Стоурбриџ Голф Клуба, Сајмон Марки, рекао је да су дијелови његовог вољеног терена изгледали као "армагедон", с уништеним дрвећем и живим оградама, сунцем заклоњеним димом и земљом која је изгорјела до темеља.
Укупно 54 пацијента је збринуто од стране хитне помоћи - укључујући 19 превезених у болницу - као посљедица шумских пожара у Западном Мидлендсу. Инциденти и интервенције обухватили су дијелове као што су Нортон Роуд у Стоурбриџу, Виленхол, Олдбери Хоџ Хил у Бирмингему и многе друге.
Главни ватрогасни официр, Сајмон Тухил из ВМФС-а, изјавио је да је велики пожар у Стоурбриџу "један од најзначајнијих" инцидената са којима се регионална ватрогасна служба икада суочила. Он је додао да ће "присуство хитних служби овде вјероватно трајати данима" и замолио људе да се држе подаље од тог подручја.
Истрага о томе како је почео пожар у Стоурбриџу сада ће званично почети, рекао је шеф ватрогасаца, уз сарадњу са полицијским колегама.
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