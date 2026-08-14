Аеродроми у БиХ траже поновно увођење мораторијума на накнаде

Аутор:Магдалена Глигић
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Међународни аеродроми у БиХ траже поновно увођење мораторијума на таксу како би спречили одлазак јефтиних авио-компанија из БиХ.
Лоу-кост авио-компаније у БиХ до априла ове године нису морале да плаћају таксу, али након истека одлуке поново морају. Из аеродрома страхују да би ово могло да отера нискобуџетне авио-компаније из БиХ.
"Нискобуџетне авио-компаније у свакој држави одбијају да плате таксе, без обзира да ли се ради о такси од десет центи, од 1,5 евра, од 5 евра апсолутно је неважно, они одбијају и сваки пут прете да ће се повући са тржишта", казала је директорка Аеродрома Бањалука Валентина Кецман.
Ако таксу не плаћају компаније, морају аеродроми. Авио-компаније могу да одбију плаћање и повуку се са тржишта. Представници аеродрома у БиХ написали су иницијативу надлежним институцијама за поновно увођење мораторијума на одлуку о висини накнаде на период од две године.
"Ми смо и навели у самом допису заједно са својим колегама из Бањалуке, Мостара и Тузле да би поновно увођење мораторијума представљало значајан допринос даљем развоју авио-саобраћаја у БиХ, односно допринело би већем броју путника", казао је директор Аеродрома Сарајево Дино Селимовић.
Укупни трошкови пословања кључни су при доношењу одлука о отварању нових линија, повећању или задржавању постојећих. Представници ваздушних превозника кажу да било какве промене могу имати значајан утицај на конкурентност тржишта.
"Позивамо Савет министара Босне и Херцеговине да размотри и подржи иницијативу за поновно увођење привременог мораторијума на предметне накнаде у трајању од најмање две године, уз истовремено осигурање потребних средстава за несметано деловање Дирекције", саопштили су из Луфтханза групе.
Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ у поновном увођењу таксе не види никакав проблем. О могућим последицама и отказивањима авио-линија ни не размишљају.
"БХДЦА не подржава иницијативу међународних аеродрома у БиХ за увођење мораторијума на примену Одлуке, будући да би увођење мораторијума довело до значајног смањења буџетских прихода намењених финансирању послова из надлежности БХДЦА", саопштили су из Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ.
Овакав одговор Дирекције могао би довести до одласка авио-компанија из БиХ. Министарство комуникација и транспорта од Дирекције тражи изјашњење и оцену оправданости, додајући како решење виде и у могућем смањењу таксе.
"На мој предлог, већ смо имали мораторијум, који је прошли директор БХДЦА подржао. То најбоље показује мој став према помоћи аеродромима у преговарању нових дестинација, посебно са нискобуџетним авио-компанијама", казао је министар комуникација и транспорта БиХ Един Форто.
И док из БХДЦА најављују да ће анализирати иницијативу, Рајанер је најавио затварање оперативне базе у Берлину због високих накнада. Виз ер је затворио базу на аеродрому у Бечу. Питање је шта ће одлучити када је реч о БиХ.
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