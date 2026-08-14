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Снимак Станије Добројевић завршио на безобразним сајтовима

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 21:10

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Снимак Станије Добројевић завршио на безобразним сајтовима

Старлета Станија Добројевић поново је запалила регион снимком који је за кратко вријеме направио прави хаос.

Атрактивна бринета недавно је отпутовала у Хрватску, гдје је најприје посјетила родни Воћин, мјесто из ког је са породицом својевремено протјерана током погрома Срба.

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Након емотивног повратка, Станија се упутила ка приморју, гдје сада пуни батерије и користи сваки тренутак да ужива након турбулентне сезоне ријалитија "Елита" у којој је побиједила.

У најновијем видеу, старлета се потпуно опустила у идиличном амбијенту - смјештена на љуљашци у хладу борова, са погледом који пуца на кристално чисто море. Ипак, иако призор изгледа као разгледница из раја, пажња је брзо скренула на Станијино тијело.

У минијатурном бикинију који једва прекрива њене облине, Станија је истакла затегнут стомак, преплануле ноге и извајану фигуру, док је кадар додатно "зачинио" и провокативан угао снимања.

Снимак завршио на безобразним сајтовима

Додатни шок услиједио је када је њен врући снимак завршио и на ''безобразним сајтовима'', односно платформама за одрасле, гдје се масовно дијели и шири великом брзином, што је додатно подигло буру на мрежама.

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Док једни хвале њен изглед и самопоуздање, други сматрају да је отишла корак даље него иначе, али једно је сигурно - Станија и те како зна како да задржи пажњу јавности и подигне температуру на мрежама, пише "Информер".

https://www.instagram.com/p/Db-yXgiMhC_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

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