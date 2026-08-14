Пронашли благо од 9 милиона евра: Радници угледали златнике током рушења зграде

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Осамнаестогодишњи студент Коби и његове колеге пронашли су златнике и златне полуге током рушења зграде у Дендермондеу у Белгији, а вриједност пронађеног блага процјењује се на око девет милиона евра.
Злато су преузеле надлежне службе и безбједно га ускладиштиле, али још није познато коме оно правно припада нити да ли ће проналазачи добити награду.
Коби је са колегама у уторак радио на рушењу зграде у Синт-Гилис-Дендермондеу. Током земљаних радова, док су уклањали дио темеља како би поставили канализациону цијев, угледали су нешто што је личило на новчиће.
"У почетку сам мислио да су то новчићи од једног евра. Али онда смо видјели и грумен златног материјала и схватили да је ријеч о нечему много већем", рекао је Коби.
Руководилац градилишта Марио рекао је да су радници наставили да копају и пронашли још новчића и полуга. Након проналаска, руководилац је обавијестио власника зграде и полицију, а надлежне службе су преузеле злато, пописале га и однијеле у високо обезбијеђени трезор савезних државних служби.
Коби је рекао да су радници накратко помислили да би могли да задрже пронађено злато, али су брзо одустали од те идеје.
"Послије 33 године у грађевинарству, ово је први пут да сам доживио нешто овако. Не вјерујем да ће се поновити", рекао је Марио.
Полиција у Дендермондеу позвала је грађане да не долазе на градилиште након што су се тамо већ окупиле десетине људи. Полиција је упозорила и да је локација веома опасна, јер се зграда у потпуности руши, а на градилишту се налазе багери и ископи. Улазак је забрањен, а простор је ограђен.
Полиција је поручила да се нада да ће благо на крају припасти ономе коме по закону припада и да ће неочекивано откриће позитивно да промијени животе многих људи, преноси Б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
17 ч0
Друштво
17 ч0
Сцена
17 ч0
Република Српска
18 ч0
Најновије
14
50
14
49
14
35
14
26
14
23
Тренутно на програму