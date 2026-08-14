Tрамп: Oрмуски мореуз ће ускоро бити америчка територија

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће ускоро прогласити Ормуски мореуз америчком територијом.
"Ускоро ћу прогласити Ормуски мореуз територијом САД. У суштини, то и јесте. Имамо блокаду, ниједан брод не пролази осим ако ми то не желимо", додао је Трамп, истичући да је Иран "веома тешко поражен".
Предсједник САД поновио је да је поморска блокада коју спроводи његова земља "незаустављива" и назвао је "челичним зидом".
Он је напоменуо да, ако су цијене нафте тренутно "мало" више, то је само да Иран никада не би могао да има нуклеарно оружје
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