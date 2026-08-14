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Tрамп: Oрмуски мореуз ће ускоро бити америчка територија

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 22:40

Коментари:

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на сахрани сенатора Линдзија Грејема у Националној катедрали у Вашингтону, у уторак, 28. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће ускоро прогласити Ормуски мореуз америчком територијом.

"Ускоро ћу прогласити Ормуски мореуз територијом САД. У суштини, то и јесте. Имамо блокаду, ниједан брод не пролази осим ако ми то не желимо", додао је Трамп, истичући да је Иран "веома тешко поражен".

Предсједник САД поновио је да је поморска блокада коју спроводи његова земља "незаустављива" и назвао је "челичним зидом".

Он је напоменуо да, ако су цијене нафте тренутно "мало" више, то је само да Иран никада не би могао да има нуклеарно оружје

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Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Сједињене Америчке Државе

Ормуски мореуз

Иран

Коментари (5)

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