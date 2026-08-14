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Хрватски медиј: Тијело пронађено код Омиша припада жени из БиХ

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 23:10

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Хрватски медиј: Тијело пронађено код Омиша припада жени из БиХ
Фото: Facebook / Imocki crnjaci 2.0

У великом пожару који се са подручја Локве Рогознице тиоком ноћи проширио према Омишу погинула је једна особа, а више од 40 је повријеђено.

Ватра је захватила подручје изнад самог града и угрозила бројне објекте, због чега је дио становника и туриста евакуисан.

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У прегледу терена пронађено је тијело једне особе, а осморо повријеђених је у тешком стању.

Смртно страдала особа

Око 13 сати потврђено је да је на пожаришту пронађено тијело млађе особе, чији пол и идентитет још нису званично утврђени.

Према исказима очевидаца, особа се наводно налазила у аутомобилу с још двије жене на Јадранској магистрали код Мале Луке, пише "РТЛ Данас". Када их је окружио пожар, изашли су из возила. За једну особу бијег је био кобан јер се нашла у ватреном обручу.

Друге двије жене успјеле су се спасити, али су, према информацијама локалног становништва, задобиле тешке повреде.

Хрватски портал: Сумња се да је ријеч о тијелу жене из БиХ

Иако званичне потврде полиције нема, "Слободна Далмација" пише да се према незваничним информацијама које имају ради о тијелу 34-годишње држављанке БиХ која је нестала док је бјежала од пожара у Станићима.

Незванично из извора блиским истражиоцима сазнају како на ту могућност упућује и чињеница да осим њеног, полицији није пријављен нестанак било које друге особе с тог подручја.

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Друго што би могло указивати на трагичан крај младе жене родом из БиХ, с пријављеним боравиштем у Станићима крај Омиша, јесте и то да је пронађена недалеко од подручја гдје се затекла у аутомобилу са још двије женске особе.

Подсјећамо, раније су медији извијестили да је код Омиша нестала жена из Котор Вароша, али званичних информација за то нема.

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Подијели:

Тагови :

Омиш пожар

Омиш

Драгана Антешевић

Хрватска

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