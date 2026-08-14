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Дјеца пронашла пиштољ у трави близу школе

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 22:10

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Пиштољ, оружје
Фото: Pexels

У нишком насељу Паси Пољана дјеца су током игре пронашла пиштољ у трави, у Улици Волфганга Амадеуса Моцарта, око стотинак метара од школе.

Дјеца су одмах обавијестила родитеље, који су позвали полицију, а оружје је потом предато надлежнима.

Према незваничним информацијама, ријеч је о револверу налик "магнуму" са краћом цијеви, али у њему није било муниције. За сада није познато да ли је у питању право ватрено оружје, гасни или стартни пиштољ.

То би требало да утврде полиција и Основно јавно тужилаштво у Нишу.

Мјештани су узнемирени јер је оружје пронађено близу школе и што су до њега дошла дјеца. Такође се испитује како је пиштољ доспио на то мјесто, да ли га је неко тамо одбацио или је можда повезан са неким кривичним дјелом, преноси Информер.

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Тагови :

пиштољ

Школа

Дјеца

Србија

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