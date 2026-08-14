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Бресквица открила детаље о наводној афери са Дончићем

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 21:43

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Пјевачица Анђела Игњатовић Бресквица
Фото: Instagram/breskvicaaa1

Пјевачица Анђела Игњатовић Бресквица демантовала је наводе о афери са Луком Дончићем, те открила зашто је одлучила да скине све своје тетоваже.

Бресквица је проговорила о уклањању тетоважа, даљим плановима за своју будућност, те открила све детаље о њеној наводној афери са Луком Дончићем.

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Како су многи пратиоци примијетили да је почела да уклања тетоваже које су некада биле њен заштитни знак, Бресквица је открила како јој се сада оне више не допадају.

"Ја сам их радила са премало година, ниједна није имала неко значење, само су ми биле лијепе, сад ми више нису лијепе, желим да их уклоним, толико је просто", објаснила је она, па открила да је процес уклањања тетоважа веома болан.

"Тренутно сам оставила тетоважу на стомаку зато што немам времена тиме да се бавим, дуго траје, болно је, али вјероватно ћу и њу у неком тренутку скинути", рекла је Анђела у емисији "Премијера".

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"Одлазим тамо да радим, нисам га упознала. Ја немам појма одакле информације, све су лажне, никад се нисмо срели, нисам никад пјевала на неком слављу на којима је био он, тотална глупост", рекла је Бресквица, преноси "Информер".

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Тагови :

Анђела Игњатовић Бресквица

Бресквица

Лука Дончић

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