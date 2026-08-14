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Никол Кидман први пут отворено о браку са Том Крузом!

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 14:34

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Том Круз присуствује церемонији поводом додјеле звијезде Дејвиду Бекаму на Холивудској стази славних у Лос Анђелесу, 12. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Chris Pizzello, File

Оскаровка Никол Кидман ријетко се враћа на период свог живота који је обиљежио брак са Томом Крузом. Њихова љубавна прича почела је почетком деведесетих, када су обоје били млади глумци, а веома брзо постали један од најпознатијих парова Холивуда.

Кидман је тада имала само 22 године, док је Круз већ био велика филмска звијезда.

Деценијама касније, глумица о том времену говори са много више дистанце. У новом интервјуу за британски Вогуе присјетила се колико јој је тада све дјеловало природно - од уласка у свијет великог холивудског гламура до одлуке да се уда за човјека којег је вољела.

Њене ријечи откривају и колико се њен поглед на тај период промијенио. Оно што је са 22 године доживљавала као љубав и сигурност, касније је сагледала и као време у којем је још увијек сазревала.

"Одједном сам имала огромну филмску звијезду за мужа"

Никол Кидман и Том Круз вјенчали су се на Бадње вече 1990. године, након што су се упознали на снимању филма "Дани грома". Њихов брак трајао је више од десет година, а током заједничког живота усвојили су двоје дјеце, Белу и Конора.

Говорећи за британски Вогуе о томе колико се данас осјећа опуштено на великим догађајима, модним ревијама и црвеним теписима, Кидман се вратила у вријеме када је тек почињала да се навикава на живот под рефлекторима.

"Морате да узмете у обзир за кога сам се удала када сам имала само 22 године. Иако сам у тај свијет била увучена веома рано, више сам била у њему него што нисам, готово и да се не сјећам периода када нисам била у том свијету", рекла је глумица.

Кидман је признала да јој чињеница да је постала супруга једне од највећих филмских звијезда тог времена није дјеловала необично.

Том Круз

Сцена

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"Одједном сам имала 22, 23 године и огромну филмску звијезду за мужа. Али све ми је то дјеловало потпуно природно. Једноставно смо се лудо заљубили и било је тако једноставно", додала је.

"Није ме било брига за каријеру"

У тренутку када се удала, Кидман није размишљала о томе како би брак могао да утиче на њену каријеру. Љубав јој је, како каже, била много важнија од професионалних посљедица које су јој други предвиђали.

Људи из њеног окружења упозоравали су је да би одлука да се уда за Круза могла да промијени њен пословни пут.

"Сјећам се да су ми људи говорили: 'У реду, ово ће заиста утицати на твоју каријеру.' А ја сам говорила: 'Није ме брига. Заљубљена сам. Желим да будем удата.' А онда сам постала његова супруга и они су ми рекли: 'Ето, рекли смо ти.' А ја сам мислила: 'Па шта? Зар није требало да се удам за човјека којег волим? Наравно да бих због њега жртвовала каријеру. Није ме брига'", присјетила се.

Њихов брак званично је окончан у августу 2001. године. Иако су касније кренули различитим животним путевима, период који су провели заједно остао је важан дио биографије обоје.

Од љубави до заједничких филмских пројеката

Кидман и Круз нису били само брачни партнери већ су током заједничког живота сарађивали и на великом платну.

Након "Дана грома", заједно су глумили у филму "Далеко од очију, далеко од срца" из 1992. године, који је режирао Рон Хауард. Седам година касније поново су се нашли пред камерама у филму "Широм затворених очију", посљедњем остварењу славног редитеља Стенлија Кјубрика.

Њихова приватна прича тако је била испреплетана са каријерама, а обоје су током тог периода постајали све веће звијезде.

Ипак, када данас говори о свом првом браку, Кидман не покушава да романтизује све што се догађало. Напротив, у ранијим интервјуима отворено је говорила о томе колико је била млада када је ушла у брак.

"Била сам дијете када сам се удала"

У интервјуу за Ванитy Фаир 2013. године, Кидман је говорила о периоду након развода и времену које је први пут провела сама.

"Имала сам много времена за себе, што је било заиста, заиста добро, јер сам заправо била дијете када сам се удала. Морала сам да одрастем", рекла је тада.

Та реченица можда најбоље описује начин на који данас посматра одлуку коју је донијела као веома млада жена. Оно што јој је тада изгледало као потпуно природан наставак љубави, касније је добило другачије значење.

Након развода од Круза, Кидман је наставила да гради изузетно успјешну каријеру, а њен професионални пут касније јој је донио и Оскара, као и бројне друге престижне награде.

Зашто нерадо говори о Тому Крузу

Кидман се 2006. године удала за музичара Кита Урбана, а заједно имају двије ћерке, Сандеј Роуз и Фејт Маргарет. У септембру 2025. године њих двоје су објавили да се раздвајају након 19 година брака.

Управо због односа према Урбану, Кидман је још раније објаснила зашто о свом првом мужу не воли често да говори.

У интервјуу за Њу Јорк Магазин 2018. године рекла је да јој разговор о браку са Крузом дкелује као својеврсно непоштовање према човкеку за којег се касније удала.

"То што сам са 22 године била удата за Тома Круза нешто је о чему увијек нерадо говорим, јер сам сада удата за човјека који је моја велика љубав и готово ми дјелује као непоштовање", рекла је тада.

Том Круз-26032026

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Ипак, Кидман је открила и да јој је брак са Крузом у једном периоду живота пружао осјећај заштите, нарочито док је била млада глумица која је тек градила каријеру.

"Удала сам се из љубави, али брак са изузетно моћним мушкарцем штитио ме је од сексуалног узнемиравања. Радила сам, али сам и даље била веома заштићена. Када сам изашла из свега тога са 32, 33 године, било је готово као да сам морала да одрастем", закључила је глумица.

Данас, када иза себе има деценије каријере и искуства, Никол Кидман на брак са Томом Крузом гледа из потпуно другачије перспективе. Њена прича показује колико се однос према сопственим животним одлукама може промијенити са годинама - и како нешто што нам је са 22 године дјеловало као цијели свијет касније можемо посматрати као једно важно поглавље одрастања.

(телеграф)

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